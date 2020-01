Cận Tết, cảnh báo thủ đoạn lừa tiền trong tài khoản

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới Vào dịp cuối năm, khối lượng giao dịch trong tài khoản NH rất lớn và cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động, Bộ Công an mới đây đã cảnh bảo thủ đoạn lừa đảo mới là giả mạo tin nhắn thương hiệu của NH thương mại để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Nội dung các tin nhắn giả mạo này luôn kèm đường dẫn đến trang web giả mạo do các đối tượng quản lý (có tên gần giống với các trang web chính thức của NH) và yêu cầu điền các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP… Khi có được thông tin, các đối tượng sẽ kiểm soát được tài khoản chuyển tiền trực tuyến của khách hàng và thực hiện được các hành vi như chuyển khoản, mở thấu chi, topup thẻ tín dụng, đăng ký vay online… Do đó, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, bảo mật thông tin tài khoản.