Gia Lai: Tăng trưởng tín dụng chính sách xã hội đạt 9,1%

(GLO)- Sáng 25-12, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

Thực hiện quy chế tổ chức, hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp, trong năm 2019, cơ cấu Ban đại diện cấp tỉnh, cấp huyện duy trì ổn định, tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ, quan tâm thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu năm, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 723/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã quyết định khen thưởng cho 12 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong năm 2019. Ảnh: Sơn Ca

Về phía Ngân hàng CSXH tỉnh, đơn vị đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam để tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, huy động nguồn vốn tại địa phương, điều hành kế hoạch tín dụng linh hoạt, tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng. Tính đến 31-12-2019, tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt 4.599 tỷ đồng, tăng 377 tỷ đồng so với đầu năm (trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 182,3 tỷ đồng, tăng 46,3 tỷ đồng so với đầu năm). Doanh số cho vay trong năm đạt 1.613 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 1.223 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 4.584 tỷ đồng, tăng 382,2 tỷ đồng so với năm 2018, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,1%. Đi đôi với tăng trưởng, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ quá hạn-nợ khoanh chỉ chiếm 0,3% dư nợ...

Kết luận hội nghỉ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đánh giá cao kết quả đạt được năm 2019 của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Đây là tiền đề để phấn đấu hơn nữa nhằm đạt các chỉ tiêu trong năm 2020. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phía Ngân hàng tăng cường trách nhiệm đối với nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác, tập trung nguồn lực để cho vay hộ cận nghèo. Đồng thời lưu ý đối với các chương trình tín dụng không phát sinh doanh số cho vay hoặc doanh số thấp trong năm 2019, Ngân hàng cần phối hợp với các địa phương tập trung phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Liên quan đến cho vay xuất khẩu lao động, đề nghị Sở Lao động-Thương bình và Xã hội hết sức lưu tâm định hướng cho các địa phương về kênh này để tạo cơ hội giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Nhân dịp này, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã quyết định khen thưởng cho 12 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong năm 2019.