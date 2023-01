Xe giường nằm cháy trơ khung sắt gần đèo An Khê

(GLO)- Vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 3-1, xe ô tô giường nằm biển kiểm soát 14B-03201 do anh Lưu Đại Nghĩa (SN 1984, trú tại tổ 7, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy theo hướng Nghệ An đi Kbang, đến địa phận xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (gần đèo An Khê) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe ô tô giường nằm biển kiểm soát 14B-03201 đi đến gần đèo An Khê thì bốc cháy dữ dội. Ảnh: Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã điều đồng 16 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Xe ô tô giường nằm biển kiểm soát 14B-03201 của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thuyết (huyện Kbang) có 42 chỗ; chạy tuyến Kbang đi Nghệ An và ngược lại. Thời điểm xảy ra cháy, trên xe có 2 tài xế và 2 phụ xe, không có hành khách.

Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ xe ô tô, trơ khung sắt. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.

AN PHÁT