Quản lý chặt tuyến biên giới để Nhân dân vui đón Tết

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên khi cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn các huyện biên giới.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo TP. Pleiku và cấp ủy, chính quyền 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai.

An ninh biên cương được giữ vững

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới tại 8 đồn Biên phòng thuộc 3 huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai; Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Cụm Cơ động chó nghiệp vụ 3 (Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Đức Thụy

Qua báo cáo, năm 2022, các đơn vị lực lượng Biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Cùng với đó, các Đồn Biên phòng cũng tích cực triển khai các hoạt động chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới cũng như phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đứng chân trong phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Thượng tá Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), quán triệt và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, năm 2022, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình nội, ngoại biên; thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống các loại tội phạm cũng như phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa, hành lý xuất nhập cảnh-xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, các đường mòn, lối tắt qua biên giới. Cùng với đó, đơn vị đã vận dụng linh hoạt các biện pháp công tác đối ngoại, duy trì mối quan hệ với chính quyền, lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia; tham mưu làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, đảm bảo đúng nguyên tắc đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đến thăm, kiểm tra tình hình các mặt công tác của Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai). Ảnh: Đức Thụy

“Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng bảo vệ biên cương, nhất là các phong trào, chương trình, mô hình tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp người dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Điển hình như Đồn đã phân công 7 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi bộ thôn, làng; 53 đảng viên phụ trách, giúp đỡ 153 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Dom phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Năm qua, đơn vị cũng duy trì có hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”; mô hình “Bếp ăn tình thương”, “Con nuôi đồn Biên phòng”… Qua đó, góp phần tăng cường gắn bó máu thịt quân-dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh”-Thượng tá Bùi Quốc Chính thông tin.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết thêm: Để đảm bảo cho Nhân dân trên địa bàn đón Tết cổ truyền của dân tộc 2023 vui tươi, đủ đầy, đơn vị đã kịp thời phối với chính quyền xã Ia Dom rà soát, hỗ trợ cho 38 gia đình chính sách, 170 hộ nghèo và 300 hộ cận nghèo. Đồng thời, hỗ trợ các thôn, làng dân tộc thiểu số 3 tạ gạo nếp, 5 triệu đồng tiền mặt và cử cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức Tết cùng với dân làng…

Đại úy Trần Hồng Sơn-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O báo cáo với đoàn công tác của tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Còn Đại úy Trần Hồng Sơn-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O-cho biết: Trong năm 2022, đơn vị cũng chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới được giao, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phòng-chống dịch, đấu tranh phòng-chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép bằng nhiều hình thức, cách làm phong phú, đa dạng. Đơn vị cũng duy trì thực hiện tốt mô hình “Con nuôi Biên phòng”, chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Hũ gạo tình thương”, các phong trào giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Cụ thể, Đồn đã phân công 9 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 9 chi bộ thôn, làng; 22 đảng viên phụ trách giúp đỡ 100 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn; nhận nuôi 1 cháu con nuôi Biên phòng; giúp đỡ 2 cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”; 28 cháu trong dự án “Cán bộ quân đội nâng bước em đến trường”; duy trì “Hũ gạo tình thương” giúp đỡ 4 người già neo đơn không nơi nương tựa”.

Để Nhân dân vui xuân, đón Tết yên bình

Quán triệt và triển khai nghiêm các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó với tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”; 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng công tác. Qua đó, đảm bảo vững chắc chủ quyền, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thượng tá Bùi Quốc Chính cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới và phòng-chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Với tinh thần “Vui xuân không quên nhiệm vụ”, đơn vị quán triệt duy trì trực đủ quân số tại các chốt phòng-chống dịch và quân số trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, ở trạm, đội công tác địa bàn theo quy định, kịp thời phát hiện, xử lý mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đảm bảo hậu cần, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, đơn vị cũng đã thống nhất trích quỹ từ nguồn tăng gia sản xuất 250 triệu đồng để hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ”.

Thượng tá Bùi Quốc Chính báo cáo với đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy về các mặt công tác tại đơn vị. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu chỉ đạo tại các đơn vị đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong năm 2022. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên khu vực biên giới. Các đơn vị cũng đã duy trì và tổ chức tốt các mô hình như: “Con nuôi Đồn biên phòng” “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tình thương”, “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”…

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, các thế lực thù địch không ngừng chống phá chế độ, giá cả nông sản biến động bất lợi cũng ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân khu vực biên giới. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu: Với chức trách, nhiệm vụ của mình, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, tiếp tục quản lý chặt tuyến biên giới, đảm bảo an toàn cho Nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân, vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; cảnh giác và phòng-chống các loại tội phạm có thể xảy ra như: buôn bán ma túy, vận chuyển lâm sản trái phép, buôn bán người qua biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác đối ngoại với người dân, các lực lượng làm nhiệm vụ của nước bạn để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Cùng với đó, cần làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ với những khó khăn, tâm tư của cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc đã phải gác lại những tình cảm riêng tư với gia đình, người thân để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Do đó, đề nghị các đơn vị cần quan tâm, động viên và bảo đảm đời sống, sinh hoạt dịp Tết để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai).

“Tôi mong muốn các đồng chí tăng cường tinh thần, kỷ luật, kỷ cương trong quân đội, tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc xuân Quý Mão, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, tôi chúc các đồng chí sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chúc năm mới tới gia đình, người thân các đồng chí năm mới an khang, thịnh vượng và chúc toàn thể các đồng chí năm mới thắng lợi mới”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, các sở, ngành của tỉnh, TP. Pleiku đã gửi tặng nhiều phần quà cho các đơn vị Biên phòng. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng đã tặng quà cho con nuôi các Đồn Biên phòng với mong muốn các cháu chăm ngoan, tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập, trở thành những công dân có ích để góp công sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng quà cho con nuôi Đồn Biên phòng Ia Mơr. Ảnh Đức Thụy

