Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu qua Cửa khẩu QT Lệ Thanh đạt hơn 125 triệu USD

(GLO)-Chiều 9-12, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Như Trình-Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt đã tạo tiền đề tổ chức các hoạt động quản lý xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh. Công tác phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương chặt chẽ, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã tạo điều kiện thuận lợi để giao thương hàng hóa và quản lý người xuất-nhập cảnh, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn biên giới phát triển. Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu tính đến ngày 30-11 đạt hơn 125 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 50,5 triệu USD, nhập khẩu đạt hơn 75,2 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước tại cửa khẩu đạt 15,1 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2021. Số phương tiện xuất-nhập cảnh là hơn 12 ngàn lượt; hành khách nhập cảnh là hơn 12 ngàn lượt người, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác quản lý cửa khẩu năm 2023. Theo đó, phối hợp với Cửa khẩu Quốc tế Oyadav (Vương quốc Campuchia) thực hiện có hiệu quả các nội dung đã thống nhất trong bản ghi nhớ đã được ký kết. Tăng cường công tác tuần tra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất-nhập khẩu, xuất-nhập cảnh, giám sát hàng hóa xuất-nhập khẩu. Cùng với đó, tập trung cải cách hành chính theo hướng tinh, gọn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu.

VĨNH HOÀNG