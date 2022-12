Nhiều tập thể, cá nhân lực lượng Công an tỉnh Gia Lai được khen thưởng cấp Nhà nước

(GLO)- Sáng 23-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022. Đến dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương; lực lượng Công an tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trao Huân chương chiến công hạng nhì cho Phòng An ninh điều tra. Ảnh: Sơn Ca.

Trong năm 2022, lực lượng Công an tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh-an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 718 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,4%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,7%. Các vụ án nổi cộm, dư luận quan tâm đều được điều tra, làm rõ, triệt phá nhiều nhóm tội phạm, không để hình thành băng nhóm hoạt động manh động. Đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt 62,3%. Công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện đúng quy định, 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều được khởi tố điều tra theo quy định pháp luật.

Đối với công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được quan tâm chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng triển khai các chiến dịch cấp căn cước công dân, làm sạch dữ liệu, cấp tài khoản định danh, xác thực điện tử, nhất là cao điểm “90 ngày đêm".

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và công tác dân vận, triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng đã xây dựng lực lượng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2022. Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy thành tích đạt được, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình để có phương án xử lý kịp thời, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tập trung lực lượng triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2023 an toàn, phấn khởi.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trao Huân chương chiến công hạng ba cho Thiếu tướng Rah Lan Lâm (bìa phải) và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn. Ảnh: Sơn Ca

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng dành cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao Huân chương chiến công hạng nhì cho Phòng An ninh Điều tra và Phòng Cảnh sát Hình sự; trao Huân chương chiến công hạng ba cho một tập thể và 2 cá nhân gồm: Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với một tập thể, 3 cá nhân là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Thượng tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Thượng tá Phạm Hồng Vinh-Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra.

Dịp này, hội nghị cũng công bố quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị cấp cơ sở là Phòng An ninh Điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh), Công an huyện Chư Păh; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 đơn vị là Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Công an huyện Ia Pa.