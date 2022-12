Kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã An Khê thông qua 13 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Trong 2 ngày (19 và 20-12), HĐND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thị xã An Khê đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) được hơn 10.209 tỷ đồng, đạt 100,28% kế hoạch (tăng 13,09% so với năm 2021). Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, trong đó, tỷ trọng giá sản xuất nông, lâm nghiệp-thủy sản chiếm 9,05% (giảm 0,45% so với năm trước); ngành công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ chiếm 90,95% (tăng 0,45% so với năm ngoái). Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 150,26 tỷ đồng, đạt 116,5% dự toán tỉnh giao, 80,18% dự toán HĐND thị xã giao.

Công tác quản lý trật tự, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường được tăng cường; hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã An Khê đến năm 2035; triển khai kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2022-2025, phấn đấu xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III. Đến nay, thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.