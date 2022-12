Gia Lai đón mừng lễ Giáng sinh an lành

(GLO)- Tối 24-12 và sáng 25-12, đồng bào đạo Công giáo và Tin lành tại Gia Lai đã tổ chức đón Giáng sinh 2022. Trong dịp này, cấp ủy và chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã dành sự quan tâm, thăm, chúc mừng động viên kịp thời các Giáo xứ Công giáo và các chi hội Tin lành.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Đức An TP.Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật

Tại TP. Pleiku, không khí đón Giáng sinh tại các Giáo xứ khá nhộn nhịp. Từ 19 giờ 30 phút, các đơn vị như Giáo xứ Thăng Thiên (phường Tây Sơn), Giáo xứ Thánh Tâm (phường Phù Đổng), Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư), Giáo xứ Đức An (phường Ia Kring)... đã bắt đầu tiến hành nghi thức đón mừng Chúa Giáng sinh, bắt đầu là phần văn hoá văn nghệ, sau đó là phần thánh lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) tìm hiểu tâm tư nguyện vọng đồng bào theo đạo Tin lành trong dịp đón Giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật

Cũng trong tối 24-12 và sáng ngày 25-12, các chi hội Tin lành cũng đã tiến hành khoá lễ cầu nguyện chính trong dịp lễ giáng sinh. Các mục sư và mục sư nhiệm chức, ban chấp sự và bà con tín hữu đã thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Ban Tôn giáo tỉnh, chính quyền địa phương.

Lễ chính Giáng sinh tại các nhà thờ. Ảnh: Thanh Nhật

Đồng bào theo đạo dự lễ Giáng sinh 2022. Ảnh: Thanh Nhật

Sau nhiều năm bị ảnh hưởng do tác động chung của dịch bệnh, năm nay, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái mừng Chúa Giáng sinh như được nhân lên trong toàn thể đồng bào theo đạo, cũng như người dân, nhất là giới trẻ.

Cảm giác thích thú khi được chụp hình lưu niệm với ông già noel. Ảnh: Thanh Nhật

Đặc biệt trong dịp Giáng sinh 2022 này, số lượng thanh niên và người dân trên địa bàn TP. Pleiku tham quan, dạo phố và các sinh hoạt vui chơi cũng tăng lên rất nhiều so với các năm trước. Lực lượng chức năng các cấp cũng đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa bàn. Lễ giáng sinh diễn ra an toàn.

Quang cảnh nhộn nhịp tại các nhà thờ trong dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật

THANH NHẬT