Chư Păh thông qua các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Trong 2 ngày (22 và 23-12), HĐND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh kỳ họp thứ Mười. Ảnh: Đinh Yến

Kỳ họp đánh giá: Năm 2022, huyện Chư Păh có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất tăng 10,75%, đạt 100% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) được 7.373 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu ngân sách của huyện hơn 43,9 tỷ đồng, đạt 101%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,50 triệu đồng (tăng 8,58% so với năm 2021). Huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông-lâm-ngư nghiệp của huyện theo hướng đa canh, công nghệ cao. Công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thường xuyên chỉ đạo. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Trên cơ sở kết quả đạt được, HĐND huyện Chư Păh đã thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, trọng tâm là phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 202-2025 trên địa bàn huyện. Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản sạch của huyện. Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm Tiểu thủ công nghiệp huyện; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý theo quy hoạch xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Quảng bá, phát triển tiềm năng du lịch. Bên cạnh đó, chú trọng các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn…

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Chư Păh đã thông qua 7 Dự thảo Nghị quyết gồm: Phê duyệt thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; phê duyệt kinh phí bổ sung ngoài dự toán 6 tháng cuối năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết thống nhất cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

ĐINH YẾN