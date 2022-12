Bất cẩn trong đốt lửa sưởi ấm, một nhà dân ở xã Hà Tây bị cháy

(GLO)- Rạng sáng 21-12, trong lúc đốt lửa sưởi ấm phía hông nhà, do sơ ý để lửa bén vào can xăng gần đó gây cháy. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan thiêu rụi căn nhà của gia đình ông Ưng (làng Kon Sơ Bai, xã Hà Tây, huyện Chư Păh).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Ngọc Hùng

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra lúc 6 giờ 15 phút ngày 21-12. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà sàn, mái lợp tranh của gia đình ông Ưng nên hô hoán dập lửa và điện báo UBND xã.

Nhận được tin báo, UBND xã cử lượng dùng máy bơm nước dập lửa, đồng thời di chuyển đồ đạc, vật dụng của gia đình ra khỏi đám cháy. Nhưng do nhà ông Ưng làm bằng ván gỗ, mái lợp tranh, cộng với gió thổi mạnh khiến ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Sau 20 phút ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngôi nhà cùng với các vật dụng như: áo, quần, chăn, mền, lúa, gạo... và giấy tờ tùy thân bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Ưng đốt lửa sưởi ấm phía hông nhà, sau đó chuẩn bị máy cắt cỏ và xăng để đi làm. Do sơ ý, ông để lửa bén vào can xăng gây cháy.

Ngôi nhà cùng với một số vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Ngọc Hùng

Ông Biên-Chủ tịch UBND Hà Tây-cho biết: Nhận được tin báo, lãnh đạo xã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đồng thời, huy động các lực lượng dọn dẹp, hỗ trợ các nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt cho gia đình ông Ưng.

“Gia đình anh Ưng thuộc diện hộ nghèo. Sự việc không may xảy ra khiến mọi người trong gia đình suy sụp tinh thần. Ủy ban nhân dân xã đã làm công văn này gửi UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo, cũng như hỗ trợ phần nào để gia đình ông Ưng vượt qua được khó khăn này”-Chủ tịch UBND xã Hà Tây thông tin thêm.

PHẠM NGỌC