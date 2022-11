Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại An Khê

(GLO)- Chiều 10-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái đã đến chung vui cùng người dân tổ dân phố 15 (phường An Phú, thị xã An Khê) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ dân phố 15 hiện có 272 hộ với 1.316 nhân khẩu, trong đó còn 4 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo. Những năm qua, tổ dân phố 15 luôn đoàn kết thống nhất và có những ý kiến đề xuất với các ban, ngành chức năng về những vấn đề phát sinh để có hướng giải quyết kịp thời.

Cùng với đó, tổ dân phố 15 luôn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc với 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 4 năm liền giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa cấp tỉnh.

Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng chia sẻ, người dân đã đóng góp tiền của, vật chất, công sức để cùng Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn, nhất là trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, góp phần cùng chi bộ, Đảng bộ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra hàng năm.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú trao tặng giấy khen cho gia đình tiêu biểu vì có thành thích xuất sắc trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái bày tỏ phấn khởi trước những thành quả mà cán bộ, Nhân dân tổ dân phố 15 đã đạt được trong thời gian qua. “Thời gian tới, mong muốn cán bộ, bà con tổ dân phố 15 tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, đời sống và xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Cấp ủy, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục lãnh đạo, vận động người dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và hàng năm có kế hoạch vận động nhân dân tu sửa đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn. Thực hiện tốt các tiêu chí đến năm 2023 tiếp tục xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, không có tệ nạn cờ bạc, rượu chè, trẻ em trong độ tuổi đến trường đầy đủ.

Tổ dân phố 15 ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Đinh Yến

Dịp này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã trao phần quà của tỉnh cho tập thể nhân dân tổ dân phố 15. Tại buổi lễ, UBND Phường An Phú đã trao giấy công nhận tổ dân phố 15 đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2022. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường An Phú tặng giấy khen cho 7 gia đình về thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

Lãnh đạo thị xã An Khê tặng quà cho cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố 15. Ảnh: Đinh Yến

Cũng dịp này, ông Nguyễn Xuân Phước-Bí thư Thị ủy An Khê đã tặng quà cho tổ dân phố 15 và 2 hộ nghèo; Ban Nhân dân tổ dân phố 15 tặng 30 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tặng 1 nhà tình nghĩa cho 1 hộ nghèo trong tổ dân phố. Tại Ngày hội, đại diện các gia đình, chi hội đoàn thể ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

ĐINH YẾN