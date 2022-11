Pleiku: Đình chỉ hoạt động cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Võ Hiền

(GLO)- Sáng 30-11, Đoàn kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ do ông Trần Quang Khâm-Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Võ Hiền (địa chỉ 410/15 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku) và phát hiện cơ sở này hoạt động không phép. Cùng đi với đoàn còn có đại diện Phòng PA83 (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an TP. Pleiku.

Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Võ Hiền, địa chỉ 410/15 Lý Thái tổ, TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Võ Hiền do bà Võ Ngọc Diệu Hiền làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở hoạt động bình thường, tuy nhiên không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động hành nghề. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở có 2 nhân viên (bà Hiền và ông Ksor Hùng-chồng bà Hiền). Cơ sở có trang bị các trang thiết bị phục vụ phẫu thuật thẩm mỹ gồm: giường, dao mổ, bàn phẫu thuật đèn soi để phẫu thuật…

Qua làm việc, bà Hiền khai nhận có thực hiện các dịch vụ nâng mũi, phẫu thuật môi lớn, môi bé và mời các bác sĩ từ TP. Hồ Chí Minh về thực hiện phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật cho khách hàng, bà và ông Hùng có tham gia phụ mổ. Ngoài ra, bà Hiền còn trực tiếp thực hiện nhấn mí, căng chỉ da mặt cho khách hàng. Cả bà Hiền và ông Hùng đều không có bằng cấp chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hoạt động dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Cơ sở trang bị đầy đủ các dụng cụ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Như Nguyện

Với các vi phạm nêu trên, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Võ Ngọc Diệu Hiền với hành vi vi phạm gồm: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 39, khoản 6, điểm 4 Nghị định số 117/ 2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Biên bản vi phạm hành chính này sẽ là căn cứ để Đoàn kiểm tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở trong thời gian tới.

Ông Trần Quang Khâm-Chánh thanh tra Sở Y tế, trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Với lỗi vi phạm nêu trên, ngoài xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, cơ sở còn phải thực hiện hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp giám sát, nếu đang trong thời gian bị đình chỉ mà cơ sở vẫn lén lút hoạt động sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, bà Võ Ngọc Diệu Hiền-chủ cơ sở cho hay, bà làm dịch vụ thẩm mỹ từ năm 2018. Sau đó, bà bị bệnh nên ngừng hoạt động. Từ đầu năm 2022, bà chuyển về làm dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại nhà số 410/15 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku. Trung bình 1 tháng, bà Hiền tổ chức 2 đến 3 đợt (mỗi đợt từ 3 đến 5 khách hàng) và sẽ có bác sĩ từ TP. Hồ Chí Minh về thực hiện phẫu thuật. Riêng về chi phí phẫu thuật nâng mũi có giá từ 5 triệu đồng đến trên 12 triệu đồng, bà Hiền hưởng 30% số tiền thu dịch vụ của khách hàng.

Vợ chồng bà Hiền làm việc với đoàn kiểm tra. Ảnh: Như Nguyện

Bà Hiền thừa nhận việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không có giấy phép hành nghề là sai quy định nhưng bản thân đau ốm, nuôi con nhỏ và không có nghề nghiệp gì nên làm phẫu thuật thẩm mỹ chui. Thực tế hoạt động, cơ sở đã từng bị khách hàng khiếu nại.

Trên trang Facebook cá nhân Võ Hiền, bà Hiền có phát các clip thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và các ca phẫu thuật cơ sở thực hiện. Trong phần giới thiệu thông tin cá nhân tại trang Facebook, bà Hiền ghi từng học tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Theo Sở Y tế Gia Lai, hiện tại, trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 thẩm mỹ viện được cấp phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, số còn lại hầu hết chỉ được cấp phép hoạt động spa lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da… Tuy nhiên, nhiều cơ sở hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép. Nhằm chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, Đoàn kiểm tra do Sở Y tế Gia Lai thành lập phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng PA83 (Công an tỉnh) và Công an TP. Pleiku sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất các cơ sở này trong thời gian tới, góp phần chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) đưa hoạt động này đi vào khuôn khổ.

“Nhu cầu làm đẹp là chính đáng, tuy nhiên người dân khi thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp phẫu thuật cần sáng suốt lựa chọn những cơ sở uy tín, đã được Sở Y tế cấp phép để tránh tiền mất tật mang và những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người”-ông Trần Quang Khâm khuyến cáo.

NHƯ NGUYỆN