Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Đoàn kết xây dựng làng Kươk ngày càng giàu đẹp

(GLO)- Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), ngày 18-11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Kươk, xã Sró, huyện Kông Chro.

Cùng dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phan Hồ Giang; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro; hệ thống chính trị xã Sró cùng toàn thể cán bộ, người dân làng Kươk.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở làng Kươk. Ảnh: Ngọc Minh

Xây dựng xóm làng-xanh-sạch-đẹp

Trong không khí vui tươi, rộn ràng của ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022); đánh giá tình hình khối đại đoàn kết và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của bà con làng Kươk.

Theo đó, làng Kươk nằm ở phía Bắc của xã Sró, có 123 hộ, 621 khẩu; người Bahnar chiếm 95,12 %. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận cùng các chi hội đoàn thể đã tập trung tuyên truyền cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của làng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thành lập mô hình nông hội với 29 thành viên, giúp cho hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật và giống cây trồng mới vào sản xuất. Từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ đầu năm 2022 đến nay, người dân làng Kươk đã gieo trồng hơn 806 ha cây trồng các loại; chăn nuôi 858 con gia súc. Qua các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đã có 9 hộ vay được 217 triệu đồng, để đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, làng thành lập 4 tổ nhóm với 40 thành viên nhằm giúp đỡ ngày công khi vào mùa vụ; trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hội viên. Từ đó, tạo động lực giúp nhiều hộ nghèo, người dân nâng cao kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, tăng hiệu quả sản xuất. Đến nay, có 10 hộ thoát nghèo, 3 hộ thoát cận nghèo. Nhiều hộ tích cực lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản suất, mang lại thu nhập hơn 60 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Kông Chro dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Kươk, xã Sró. Ảnh: Ngọc Minh

Song song với phát triển kinh tế, dân làng luôn giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; các lễ hội truyền thống đặc sắc được duy trì thường xuyên. Những hiện tượng mê tín, di đoan, hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng đến từng hộ gia đình trong làng, quan hệ ứng xử láng giềng cởi mở, thân thiện hơn; truyền thống đoàn kết tình làng, nghĩa xóm được phát huy. Các lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, lễ hội cồng chiêng, múa xoang, được duy trì thường xuyên... Trong năm 2022, làng Kươk vận động người dân đóng góp hơn 400 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Trong năm, có 38,21% hộ dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và chăm lo sự nghiệp giáo dục ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh. Làng có 3 người có công cách mạng được hưởng chính sách xã hội và được dân làng giúp đỡ sửa chữa nhà ở, ngày công lao động trong sản xuất và thu hoạch hoa màu.

Dân làng cũng đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; thực hiện nếp sống văn minh, thường xuyên vệ sinh nhà cửa. Đến nay có 117 hộ làm hàng rào và 36 hộ xây được nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh... Các hộ gia đình tham gia trồng cây lấy bóng mát; không chặt phá rừng bừa bãi, không thả rông gia súc, gia cầm tạo nên cảnh quan đường làng ngõ xóm ngày một khang trang, sạch đẹp hơn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện cùng người dân làng Kươk tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Ngọc Minh

Đoàn kết cùng nhau phát triển

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn, các đoàn thể và người dân làng Kươk đã cộng đồng trách nhiệm, đóng góp côn sức phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời đời sống vật chất tinh thần người dân; củng cố và xây dựng làng Kươk ngày càng vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, làng Kươk nằm trên địa bàn xã vùng 3 nên các điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị, huyện, xã, cấp ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể làng Kươk không ngừng củng cố và phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội ở khu dân cư. Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hương ước của làng. Mỗi cán bộ ,đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực; vận động người dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình”, xây dựng Quỹ Vì người nghèo, phát huy tinh thần tương thân, tương ái...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao tặng phần quà cho làng Kươk. Ảnh: Ngọc Minh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể làng Kươk tiếp tục vận động người dân hưởng ứng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cải tạo vườn tạp, chuyển đổi, nâng cao năng suất giống cây trồng, vật nuôi để từng bước giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để năm 2023 tiếp tục xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, không có tệ nạn xã hội, trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Hàng năm, có kế hoạch vận động Nhân dân tu sửa đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và lễ hội.

“Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, Ban Công tác Mặt trận của làng cụ thể hóa, đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phát động gắn với chương trình giảm nghèo bền vững, bảo đảm phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển đảng viên tại chỗ, vận động quần chúng nhân dân tham gia các tổ chức đoàn thể. Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải, thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện chứng kiến Ban Công tác Mặt trận làng Kươk phát động nhân dân hưởng ứng và đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Ngọc Minh

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng Kươk đã phát động Nhân dân hưởng ứng và đăng ký thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao tặng phần quà của tỉnh cho làng Kươk; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo trong làng. Cá nhân đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng suất quà cho làng Kươk và 3 suất quà cho 3 gia đình chính sách trong làng.

Dịp này, Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro cũng tặng suất quà cho cán bộ và Nhân dân làng Kươk; Ban Dân vận, Ban Tổ chức Huyện ủy và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cũng tặng quà cho làng Kươk; Chủ tịch UBND xã Sró tặng giấy khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

