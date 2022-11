55 người dân 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí

(GLO)- Thực hiện Chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt Nam”, trong 2 ngày 26 và 27-11, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí bằng phương pháp Phaco cho khoảng 55 bệnh nhân thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ở vùng biên giới hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Theo đó, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt của Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) thực hiện phẫu thuật. Đồng thời, Bệnh viện Quân y 175 còn chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị hiện đại phục vụ việc khám sàng lọc và phẫu thuật mắt cho bệnh nhân

Chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt Nam” Binh đoàn 15 phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 thực hiện. Ảnh: Như Nguyện

Đại tá Nguyễn Việt Cường-Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết: Trong chương trình khám chữa bệnh từ thiện, tặng quà cho bà con nghèo tại Gia Lai dịp 27-7 vừa qua, chúng tôi đã phát hiện nhiều người dân vùng sâu, vùng xa có bệnh lý về mắt và nhiều trường hợp bị đục thủy tinh thể. Tuy nhiên do kinh tế khó khăn, người dân chưa có điều kiện thăm, khám và điều trị các bệnh về mắt. Đặc biệt, các trường hợp bị đục thủy tinh thể gây giảm thị lực, có thể gây mù lòa làm giảm chất lượng cuộc sống.

Để tạo thuận lợi cho người dân được khám chữa bệnh tại chỗ, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Binh đoàn 15 và sắp xếp các bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm về tận nơi để thực hiện khám sàng lọc và phẫu thuật cho người dân. Qua khám sàng lọc có 55 trường hợp được chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco. Đây là phương pháp hiện đại, hiệu quả nhất hiện nay với chi phí mỗi ca lên đến 10 triệu đồng nhưng tại chương trình bà con được miễn phí hoàn toàn.

Bác sĩ khám sàng lọc cho bệnh nhân trước khi thực hiện phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện

Theo Đại tá Lưu Văn Đoàn-Phó Chủ nhiệm chính trị (Binh đoàn 15), công tác an sinh xã hội được Binh đoàn 15 thực hiện thường xuyên tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum và các địa bàn đơn vị đứng chân. Về Chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt Nam”, đây là chương trình hết sức ý nghĩa, nhân văn. Chương trình với mục tiêu chăm sóc sức khỏe và phẫu thuật mang lại đôi mắt sáng đồng thời góp phần tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Được biết, ngày 19-11, Bệnh viện Quân y 175 và Binh đoàn 15 đã tổ chức khám sàng lọc cho gần 250 người thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ở vùng biên giới 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Qua khám, 55 trường hợp bị đục thủy tinh thể được chỉ định phẫu thuật Phaco. Tại chương trình khám sàng lọc trước đó, Binh đoàn 15 và Bệnh viện Quân y 175 đã tặng quà cho những người đến khám sàng lọc, mỗi suất quà 300 ngàn đồng.

NHƯ NGUYỆN