3 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tại TP. Pleiku bị lập biên bản vi phạm hành chính

(GLO)- Trong ngày 24 và sáng 25-11, Đoàn kiểm tra hành nghề khám bệnh chữa bệnh, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Gia Lai do ông Trần Quang Khâm-Chánh Thanh tra Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở ở kinh doanh lĩnh vực này trên địa bàn TP. Pleiku.

Qua kiểm tra 6 cơ sở, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Viện thẩm mỹ 175 Sài Gòn (địa chỉ 289 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) do ông Hà Văn Thuyên làm chủ cơ sở và Viện thẩm mỹ Korea Clinic (địa chỉ 238A Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) do Ông Đặng Nguyễn Thanh Bình làm chủ với cùng lỗi vi phạm “cơ sở có hành vi sử dụng thuốc để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi các bộ phận trên cơ thể người tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ quy định tại Điều 40, khoản 6, Nghị định số 117/ 2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đoàn kiểm tra tại Viện thẩm mỹ Korea Clinic (địa chỉ 238A Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở làm đẹp Ngọc Hường (địa chỉ 47 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) do bà Phạm Thị Thêu làm chủ cơ sở với lỗi vi phạm “cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 39, khoản 6, điểm đ, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đoàn kiểm tra tại cơ sở làm đẹp Ngọc Hường (địa chỉ 47 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Căn cứ vào các biên bản vi phạm hành chính đã lập với các cơ sở vi phạm nêu trên, Đoàn kiểm tra sẽ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài lập biên bản vi phạm hành chính, Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các cơ sở này viết giấy cam kết thực hiện đúng theo quy định với phạm vi hoạt động chuyên môn theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Công tác kiểm tra hành nghề khám bệnh chữa bệnh, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ sẽ được tiếp tục triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này đảm bảo an toản sức khỏe cho người dân.

NHƯ NGUYỆN