Krông Pa: Đi săn gà rừng, bắn nhầm khiến 1 người tử vong

(GLO)- Ngày 9-10, trên địa bàn xã Ia Mlah (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra vụ việc người dân dùng súng độ chế (súng kíp) đi săn gà rừng đã bắn nhầm khiến 1 người tử vong.

Vào khoảng 6 giờ ngày 9-10, ông Ksor Nô (SN 1963, trú tại buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) mang theo súng tự chế (súng kíp) để đi săn tại tiểu khu 1361 thuộc lâm phần xã Ia Mlah. Cùng thời điểm này, anh Trương Anh Hảo (SN 1994, trú tại thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần) đang đi bẫy gà rừng tại khu vực gần đó. Vì nghĩ trong lùm cây có gà rừng nên ông Nô đã chĩa súng và ngắm bắn. Khi đến nơi kiểm tra thì ông Nô phát hiện mình bắn nhầm vào người anh Hảo.

Súng độ chế. Ảnh: Internet

Sau đó, ông Nô chạy đến nhà dân gần đó nhờ gọi điện báo Công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pa đã có mặt tại hiện trường, đồng thời, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng nên anh Hảo đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pa.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Krông Pa tiếp tục điều tra làm rõ.

R'Ô HOK