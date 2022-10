Kbang: 2 cha con tử vong trong tư thế treo cổ

(GLO)- Sáng 18-10, bà Trương Thị Hạnh Nhân-Chủ tịch UBND xã Đak Smar (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc hai bố con tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng 17-10, người dân làng Cam phát hiện ông Đinh Suôi (SN 1976) và con trai là Đinh Năm (SN 2018, cùng trú tại làng Cam, xã Đắk Smar) tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ở phía sau nhà nên trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Căn nhà nơi cha con ông Đinh Suôi sinh sống. Ảnh: Lê Anh

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kbang đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm xác định, hai nạn nhân tử vong do ngạt khí cơ học và không có tác động của ngoại lực.