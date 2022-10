Gia Lai: 360 công chức, viên chức xin thôi việc

(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn 1531/SNV-CCVC gửi Bộ Nội vụ báo cáo tình hình công chức, viên chức xin thôi việc từ đầu năm 2020 đến nay.

Theo đó, qua thống kê của Sở Nội vụ, trong gần 3 năm qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 37 công chức và 323 viên chức xin thôi việc. Trong đó, công chức cấp tỉnh có 24 người, cấp huyện 13 người; viên chức bậc giáo dục phổ thông là 125 người, giáo dục mầm non 19 người, giáo dục nghề nghiệp 18 người, ngành Y tế là 115 người, các lĩnh vực sự nghiệp khác là 46 người.

Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Anh

Tại công văn gửi Bộ Nội vụ do ông Nguyễn Đình Tiến-Giám đốc Sở Nội vụ ký có nêu rõ nguyên nhân dẫn đến công chức, viên chức xin thôi việc là do tỉnh Gia Lai chưa có chính sách đãi ngộ và thu hút công chức, viên chức làm việc tại tỉnh. Tiền lương hiện tại vẫn chưa thực sự thỏa đáng, chưa đáp ứng được điều kiện sống cũng như chưa đủ sức để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm làm việc, cống hiến. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công đang đưa ra các chế độ đãi ngộ tiền lương rất hấp dẫn. Do đó có sự cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao từ khu vực công.

Cùng với đó, việc quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những nội dung quan trọng trong công tác cán bộ, đồng thời là giải pháp tạo cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay vẫn còn một số hạn chế, đó là: một số cơ quan, đơn vị còn có tư tưởng về bệnh “kinh nghiệm, việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý hiện nay thiếu tính cạnh tranh, chưa tạo được động lực để cán bộ, công chức, viên chức trẻ rèn luyện, phấn đấu. Cơ chế bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự, tiêu chí đánh giá cán bộ vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa phát hiện, trọng dụng được hết những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, qua quan sát thực tế từ các cơ quan Nhà nước tại tỉnh Gia Lai thời gian qua cho thấy áp lực công việc là một trong những nguyên nhân dẫn đến số lượng lớn nhân sự từ khu vực công thôi việc. Căng thẳng, áp lực công việc chủ yếu đến từ việc quá tải công việc, đặc biệt là đối với công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và công chức, viên chức công tác ở phường, xã trong đợt cao điểm phòng-chống dịch Covid-19 vừa qua, khối lượng công việc tăng cao đã gây ra những ảnh hưởng nhất định về mặt tâm lý và xã hội đối với nhóm đối tượng này nói riêng và nhân sự của khu vực công nói chung.

Để kịp thời kéo giảm tỷ lệ thôi việc, tạo động lực làm việc, khuyến khích tinh thần nỗ lực, phấn đấu, gắn bó lâu dài của công chức, viên chức đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Nội vụ đã đề xuất một số giải pháp như: Tăng cường thực hiện chính sách, để duy trì cho công chức, viên chức được hưởng thu nhập tăng thêm, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc và cống hiến. Đẩy mạnh công tác luân chuyển, đưa lãnh đạo, quản lý về cơ sở và ngược lại để rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn. Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng.

Bên cạnh những chính sách về hưu trước tuổi được áp dụng cho các đối tượng thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo quy định1, Sở Nội vụ đề xuất Bộ Nội vụ đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng thêm chính sách trợ cấp thôi việc, khuyến khích về hưu trước tuổi đối với các trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc không đảm bảo về sức khỏe để khuyến khích, động viên nhóm đối tượng này nghỉ hưu theo nguyện vọng. Ngoài ra, để góp phần giảm căng thẳng, áp lực trong công việc do quá tải công việc đối với công chức, viên chức tại tỉnh Gia Lai, Sở Nội vụ đề xuất Bộ Nội vụ đề xuất cấp có thẩm quyền tăng biên chế cho tỉnh để phù hợp với thực tiễn khối lượng công việc thực tế của tỉnh.

LÊ ANH