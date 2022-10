1 nạn nhân bị ô tô đâm tại đèn tín hiệu giao thông đã tử vong

(GLO)- Ngày 27-10, ông Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết chị Lường Thị Ngọc Ánh (SN 1992, trú tại tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku) là nạn nhân bị ô tô tông 3 xe máy đang dừng đèn đỏ tín hiệu giao thông tại giao lộ Lý Thái Tổ-Hùng Vương-Nguyễn Văn Cừ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tử vong do chấn thương sọ não.

Ông Mỹ cho biết, sau khi bị tai nạn giao thông chị Ánh được người dân đưa đi cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực-chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), sau đó, người nhà làm thủ tục chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy-TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do chấn thương nặng nên đã tử vong trong đêm 26-10.

Như Báo Gia Lai điện tử thông tin, vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 25-10, 3 xe máy, gồm: 81U1-056.78 do chị Đào Thị Mậu (SN 1989, trú tại tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) điều khiển; 81B1-122.38 do chị Lường Thị Ngọc Ánh (SN 1992, trú tại tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku) điều khiển và 81B1-851.73 do chị Lưu Thị Bích Loan (SN 1987) điều khiển chở theo cháu Hoàng Huy Vũ (SN 2012, cùng trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Lý Thái Tổ-Hùng Vương-Nguyễn Văn Cừ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thì bị ô tô BKS 81A-199.42 do ông Nguyễn Văn Tuy (SN 1976, thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku) lưu thông trên đường Lý Thái Tổ đi Lê Thánh Tôn tông từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: R'Ô HOK

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Mậu, chị Loan và cháu Vũ bị thương, hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Riêng chị Ánh bị chấn thương sọ não được người dân đưa đi cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực-chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai). Sau đó, người nhà làm thủ tục chuyển viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy-TP Hồ Chí Minh và tử vong sau đó.

Hiện thi thể chị Ánh đã được người thân đưa về quê an táng theo phong tục địa phương.