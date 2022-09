Trại giam Gia Trung: Phạm nhân hạnh phúc ngày trở về với gia đình

(GLO)- Ngày 1-9, Trại giam Gia Trung-Bộ Công an (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân dịp Quốc khánh (2-9).

Theo đó, Trại giam Gia Trung đợt này có 67 phạm nhân được đặc xá giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Quá trình xét giảm án được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Vỡ òa trong niềm vui khi được trở về đoàn tụ cùng gia đình, anh Đậu Hồng Ân (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, được đặc xá lần này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Ban Giám thị, Hội đồng cán bộ, những người thầy trong bao năm qua đã không quản ngại khó nhọc, vất vả giáo dục, dìu dắt, hướng dẫn chúng tôi học tập, lao động, cải tạo, tìm đến con đường hoàn lương, sớm hòa nhập cùng cộng đồng xã hội.

Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Hà Phương

Qua đây tôi cũng muốn nhắn gửi đến các anh, chị phạm nhân đang học tập, cải tạo chưa đủ điều kiện đề được hưởng đặc xá lần này hãy cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, ra sức học tập, lao động cải tạo để tiến bộ. Vì chỉ có cải tạo tốt mới là con đường ngắn nhất để trở về với gia đình và xã hội.

“Tôi xin hứa khi trở về với gia đình, xã hội sẽ chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định của chính quyền địa phương, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân, làm ăn lương thiện để không phụ lòng giáo dục của Ban giám thị và Hội đồng cán bộ”-anh Ân thể hiện quyết tâm.

Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung-cho biết, hiện tại đơn vị đang quản lý, giáo dục trên 3.000 phạm nhân, đa số phạm nhân vào trại chấp hành nghiêm bản án và các quyết định của Tòa án. Ngay sau khi nhận quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá và kế hoạch về triển khai công tác đặc xá của Bộ Công an, Giám thị Trại giam Gia Trung đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022.

Căn cứ vào đề nghị của Trại giam, Hội đồng Tư vấn đặc xá đã phân công tổ thẩm định liên ngành kiểm tra, báo cáo, đề xuất Hội đồng Tư vấn đặc xá đề nghị Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho phạm nhân.

Các phạm nhân được đặc xá lên xe về với gia đình. Ảnh: Hà Phương

Ngày 30-8-2022, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 978/QĐ-CTN đặc xá tha tù trước thời hạn cho 67 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Gia Trung. Trong đó có 1 người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt.

“Thay mặt Giám thị, Hội đồng cán bộ Trại giam Gia Trung, xin chúc mừng các phạm nhân đã có nhiều cố gắng trong học tập, cải tạo và được hưởng đặc xá lần này. Mong rằng những người được đặc xá, trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng, hãy tiếp tục cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định của địa phương, làm ăn lương thiện, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội”-Đại tá Đào Ngọc Sỹ nói.

Giám thị Trại giam Gia Trung cũng nhắn nhủ, đối với những phạm nhân đang chấp hành án, chưa đủ điều kiện được đề nghị đặc xá lần này hãy cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, chấp hành nghiêm nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân, tích cực học tập, lao động, rèn luyện để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong những lần đặc xá tiếp theo. Xã hội luôn dang rộng vòng tay để đón những người lầm đường, lạc lối nhưng thực sự biết ăn năn, hối cải, hoàn lương, tiến bộ.

* Sáng cùng ngày, Công an huyện Đức Cơ đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2-9 cho 2 phạm nhân hiện đang thi hành án tại nhà tạm giữ Công an huyện. Hai phạm nhận được đặc xá tha tù trước thời hạn trong đợt này gồm: Vũ Văn Duyên (SN 1979, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Lê Văn Trung (SN 1982, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ).

Trung tá Nguyễn Trung Hiển-Trưởng Công an huyện Đức Cơ (thứ 2 từ bên phải qua) cùng đại diện cơ quan chức năng trao quyết định đặc xá cho 2 phạm nhân. Ảnh: Lê Văn Châu

Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Trung Hiển-Trưởng Công an huyện Đức Cơ đã trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 2 phạm nhân nói trên. Phạm nhân Lê Văn Trung đại diện 2 phạm nhân được đặc xá lần này đã rất vui mừng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách khoan hồng đối với những phạm nhân chấp hành hình phạt tù đã cải tạo tốt. Đồng thời, cảm ơn lãnh đạo Công an huyện Đức Cơ và cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện đã giáo dục để phạm nhân nhận thức rõ được tội lỗi của mình, tích cực lao động, cải tạo để có cơ hội được đặc xá và sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.