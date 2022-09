Các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai khẩn trương ứng phó bão số 4

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai như: Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê đã chủ động triển khai các biện pháp, tuyên truyền hướng dẫn người dân thu hoạch hoa màu, chằng chống nhà cửa, rà soát điểm xung yếu sẵn sàng ứng phó với bão lũ.

Để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, hàng chục hộ dân sản xuất lúa trên cánh đồng Đê Ba (xã Tơ Tung, huyện Kbang) đã gấp rút thu hoạch lúa vụ mùa, trước khi bão số 4 đổ bộ. Với phương châm “Xanh nhà còn hơn già đồng”, đến nay, người dân đã thu hoạch hơn 50 ha lúa. Ông Đinh Hmê (làng Stơr) cho biết: Gia đình có gần 2 sào lúa khoảng 1 tuần nữa mới cắt. Tuy nhiên, để tránh ngã, đổ hạn chế thiệt hại do mưa gió, ông đã tập trung con cháu, thuê máy thu hoạch lúa. “Cùng với hướng dẫn bà con bảo quản, hong phơi lúa, hạn chế nảy mầm, chình quyền địa phương cũng nhắc nhở bà con nâng cao ý thức, chủ động bảo vệ tài sản, vật nuôi, chằng chống nhà của trước khi mưa bão ập đến”-ông Hmê nói.

Hàng chục hộ dân gấp rút thu hoạch lúa trên cánh đồng Đê Ba (xã Tơ Tung, huyện Kbang) trước khi bão số 4 đổ bộ. Ảnh: Ngọc Minh

Từ ngày 26-9, xã Tơ Tung đã thông tin tình hình cơn bão số 4 trên hệ thống loa truyền thanh để người dân chủ động ứng phó. Xã chỉ đạo các thôn, làng tuyên truyền để người dân gấp rút thu hoạch hoa màu, nhất là các diện tích lúa nước; đưa vật nuôi về nhà, không thả, cột bên bờ sông, suối tránh nước dâng cao cuốn trôi gây thiệt hại. Chủ tịch UBND xã Trần Xuân Nam cho hay: “Các làng Đầm Khương, Klếch, Cao Sơn thường bị ảnh hưởng bởi gió lốc mỗi khi mưa bão, đại diện Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) xã sẽ sơ tán các hộ dân sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ về các ngôi trường kiên cố để tránh bão”.

Theo ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, các chủ hồ đập trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác trực ban 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão và nắm chắc tình hình địa bàn; triển khai các phương án phòng-chống, ứng phó kịp thời; rà soát các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, nước chảy xiết, các công trình, nhà ở không đảm bảo an toàn.

Lực lượng Công an, dân quân giúp người dân xã Lơ Ku (huyện Kbang) chặn những bao cát trên mái nhà, hạn chế tốc mái. Ảnh: An Phát

Tại huyện Kông Chro, trên cơ sở các bản tin dự báo, cảnh báo, văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương khẩn trương, kịp thời, chuẩn bị tốt mọi điều kiện, ứng phó với ảnh hưởng của bão số 4. Đặc biệt, với các xã có nguy cơ cao cần tăng cường các biện pháp để chủ động ứng phó với mọi diễn biến, tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn. Ông Đinh Lành-Chủ tịch UBND xã Đak Pling-thông tin: Ban Chỉ huy xã đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng với phương châm 4 tại chỗ; tổ chức huy động lực lượng khơi thông rác, cây cối quanh các cống tràn ở làng Mèo và làng Tbưng. Đồng thời, tổ chức phân công lực lượng túc trực giăng dây, cắm bảng không cho người dân qua lại lúc mưa to nước dâng cao. “Xã đã cấp áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, áo mưa… cho các lực lượng trực tại các điểm thôn làng, có phương án di dời tài sản và 20 hộ với 79 người dân tại làng Tbưng nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến điểm an toàn. Tuyên truyền vận động người dân tự chằng chống nhà cửa, phát quang cây xanh có nguy cơ đổ ngã ở xung quanh nhà, di dời gia súc, vật nuôi đến nơi an toàn, cao ráo, thu hoạch các loại hoa màu đã đến thời điểm thu hoạch. Phân công cán bộ phụ trách từng thôn, làng, theo dõi chặt và báo cáo tình hình cụ thể, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được duyệt và sự chỉ đạo của trưởng ban”-ông Lành thông tin.

Người dân làng Mèo xã Đak Pling, huyện Kông Chro chủ động chằng, chống nhà cửa. Ảnh: Đinh Lành

Tại thị xã An Khê, các xã, phường cũng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4, sát với thực tế. Ông Lê Thanh Tùng-Chủ tịch UBND phường Ngô Mây-cho hay: “Sáng 27-9, toàn bộ thành viên trong Ban Chỉ hủy PCTT và TKCN phường đã đi kiểm tra, rà loát lại các điểm xung yếu; tập trung vận động các hộ dân sinh sống gần sông suối, chằng chống nhà cửa trước khi bão số 4 đổ bộ. Với những ngầm tràn trên địa bàn, phường cử lực lượng dân quân túc trực, ngăn chặn người dân cố tình đi qua, khi nước dâng cao. Riêng ngầm qua Nhà máy Đường An Khê, phường đã triển khai đóng thanh chắn Barie và cử lực lượng cán bộ, dân quân trực 24/24 giờ cho đến khi hết bão”.

Lực lượng cán bộ, Công an thị xã An Khê kiểm tra các điểm xung yếu, ngầm tràn trên địa bàn, trước khi mưa bão xảy ra. Ảnh: Ngọc Minh

Thông tin về công tác ứng phó với bão số 4, ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho biết: “Huyện đã triển khai tới các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện và các xã, thị trấn tập trung ứng phó bão lũ. Tuyên truyền người dân không để gia súc ngoài đồng, đặc biệt hỗ trợ di dời bà con người dân tộc thiểu số sinh sống trong các ngôi nhà sơ sài về các nhà văn hóa kiên cố, trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân”.

*Trước diến biến phức tạp của bão số 4, UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã cho tạm dừng các cuộc họp để tập trung chỉ đạo công tác ứng phó với bão. Huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống của bão.

Ông Vũ Mạnh Định (người đội mũ)-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 4. Ảnh: Lê Văn Châu

Các xã trên địa bàn, đặc biệt là các xã biên giới phối hợp với bộ đội Biên phòng vận động người dân đi làm rẫy trở về nhà, tuyệt đối không ở lại chòi rẫy. Ngay trong buổi sáng 27-9, lãnh đạo UBND huyện Đức Cơ đã đi kiểm tra công tác phòng-chống bão số 4 tại các địa phương và chỉ đạo các xã tuyên truyền người dân tại các khu dân cư ven suối, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn. Xã Ia Dơk, Ia Kriêng có các điểm thường xuyên bị ngập do mưa lũ như cầu tràn làng Ghè, cầu tràn Ia Kriêng đã nghiêm cấm người dân qua lại vào ban đêm và khi nước dâng cao. Các chủ hồ nuôi trồng thủy sản đã chủ động gia cố bờ hồ, vây lưới xung quanh để bảo vệ đàn cá trước nguy cơ nước dâng cao gây thiệt hại.

NGỌC MINH - LÊ VĂN CHÂU