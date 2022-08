Xử lý dứt điểm dự án Đạm Ninh Bình và nhà máy đóng tàu Dung Quất

(GLO)- Dự án Đạm Ninh Bình và dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất (DQS) là một trong những dự án vướng mắc, phức tạp, thua lỗ nhiều năm của ngành công thương. Do đó, sáng 7-8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái-Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo để cho ý kiến xử lý.





Nhà máy Đạm Ninh Bình lỗ hơn 7.000 tỷ đồng



Tại cuộc họp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, đến thời điểm này dự án Đạm Ninh Bình chưa hoàn thành quyết toán. Từ khi đi vào hoạt động đến năm 2020, Nhà máy Đạm Ninh Bình liên tục thua lỗ (lỗ hơn 7.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ khoảng 2.500 tỷ đồng). Nguyên nhân do tốc độ tăng giá của sản phẩm ure thấp hơn tốc độ tăng giá của nguyên liệu đầu vào (than). Bên cạnh đó, chi phí khấu hao, lãi vay cao; doanh nghiệp thiếu vốn lưu động để phục vụ sản xuất; tác động của dịch Covid-19; hệ thống vận hành chưa ổn định, còn xảy ra một số sự cố, mất thời gian, chi phí sửa chữa;… Tuy nhiên, từ năm 2021, hoạt động của nhà máy đã có chuyển biến tích cực hơn, đạt doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 229% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 2.500 tỷ đồng và đã có lãi 651 tỷ đồng.

Nhà máy Đạm Ninh Bình (Ảnh: TTXVN)





Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đưa ra 3 phương án xử lý đối với dự án Đạm Ninh Bình: Tái cơ cấu nợ vay; phá sản doanh nghiệp; bán toàn bộ doanh nghiệp. Trong đó, đề xuất lựa chọn phương án tái cơ cấu nợ vay để bảo đảm quyền lợi và giảm thiểu thiệt hại cho tất cả các bên, góp phần bảo đảm bình ổn thị trường phân bón và an ninh lương thực quốc gia. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng cho rằng phương án này là hợp lý. Tuy nhiên, để khả thi, cần phải đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi một số quy định, cũng như có sự đồng thuận của các bên liên quan.



Nhà máy đóng tàu Dung Quất: âm vốn chủ sở hữu



Đối với dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất-Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, nhà máy được Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ hơn 3.700 tỷ đồng và được chuyển về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào tháng 7-2010. Tại thời điểm bàn giao, Công ty DQS lâm vào tình trạng phá sản… Sau khi DQS chuyển về PVN thì PVN đã đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng để hỗ trợ thanh toán các khoản nợ vay, tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, tài chính, sản xuất, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... Nhờ đó, doanh thu của DQS đã tăng lên từng năm, giải quyết công ăn, việc làm cho hàng trăm lao động.

Dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất (Nguồn dqsy.vn)





Tuy nhiên, hiện nay, dự án DQS vẫn còn nhiều tồn tại như: Vẫn còn tranh chấp hợp đồng EPC (thiết kế,mua sắm và xây dựng với tổng thầu EPC, P.V), số nợ phải trả lớn, vốn chủ sở hữu âm… Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất 3 phương án xử lý gồm: bán đấu giá công ty, xử lý tài chính, tài sản; phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tái cơ cấu lại hoạt động của DQS, tái cơ cấu tài chính, tài sản của doanh nghiệp… Trong đó, phương án tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh và tiến tới tái cơ cấu hoạt động doanh nghiệp là phù hợp nhất.



Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sắp tới một cách thận trọng, đề xuất phương án xử lý khả thi để sớm hoàn thiện đề án báo cáo Bộ Chính trị đối với 2 dự án trên. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh trong năm nay phải có phương án xử lý dứt điểm. Theo đó, Dự án Đạm Ninh Bình đang hoạt động có lãi, trong điều kiện thị trường có nhiều yếu tố thuận lợi cho sản xuất thì đây là những tín hiệu rất khả quan trong việc tái cơ cấu nợ vay. Tuy nhiên, khi trình Bộ Chính trị phải cho ý kiến rõ ràng về các phương án, nói rõ phương án cơ cấu lại nợ vay.



Liên quan đến dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái không hài lòng sau 5 năm cơ cấu, dự án vẫn không chuyển biến, hợp đồng EPC vẫn còn những vướng mắc; đề án của Tập đoàn PVN và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa rõ, thiếu tính khả thi. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, các vấn đề về cơ cấu nợ vay, lãi vay với tập đoàn, với ngân hàng phải báo cáo rõ.



Đồng thời, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tiếp thu, bổ sung, làm rõ tính khả thi của các phương án được chọn để hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)