Liên tiếp phá án, Công an huyện Mang Yang được thưởng "nóng"

(GLO)- Sáng 19-8, nhân dịp 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang đã trao giấy khen cho tập thể Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy (Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) và 10 cán bộ, chiến sĩ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống tội phạm trên địa bàn.





Theo đó, trong thời gian từ cuối tháng 7 đến nay, Công an huyện Mang Yang đã liên tiếp phát hiện, xử lý 4 vụ án được quần chúng nhân dân hoan nghênh. Đơn cử là vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Kon Chiêng. Theo đó, ngày 7-8, đơn vị nhận được tin báo của gia đình ông Djual (SN 1963, trú tại làng Đak Ó 1, xã Kon Chiêng) về việc ông bị mất 3 con bò trị giá khoảng 30 triệu đồng khi cột giữa sân nhà vào ban đêm.

Ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 10 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Mang Yang. Ảnh: Văn Tuấn



Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Kon Chiêng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng cùng tang vật. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xác định phương tiện vận chuyển bò là xe ô tô tải BKS 47C-100.43 do N.X.H (SN 1979, trú tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) điều khiển. Qua làm việc, anh H. khai nhận khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6-8 được đối tượng Vi Văn Tường (SN 1994, trú tại làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp) thuê đến khu vực làng Đak Ó 1 để chở 3 con bò về nhà của Tường.



Từ thông tin này, Công an huyện Mang Yang đã bắt giữ Tường, thu giữ 3 con bò mà đối tượng chưa kịp đem đi tiêu thụ để trả lại cho gia đình ông Djual. Mở rộng điều tra, Tường còn khai nhận vào khoảng tháng 5 đã trộm 2 con bò tại xã Kon Thụp và mang đi bán cho người có nhu cầu nuôi. Lực lượng Công an đã truy tìm, thu lại 2 con bò này để trả cho người dân bị mất trộm. Nhờ khám phá nhanh vụ việc để trả lại tài sản cho người bị mất, Công an huyện Mang Yang đã nhận được thư cảm ơn của những người dân.



Ngày 2-8, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy cũng đã triệt phá 1 tụ điểm lô đề gây nhức nhối trên địa bàn. Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, khoảng 17 giờ ngày 2-8, lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Ngô Văn Thu (SN 1975, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) ghi đề cho con đề tại tổ 6, thị trấn Kon Dơng. Tang vật thu giữ gồm 3 tịch đề, 2 điện thoại di động, 1,2 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận đã bán lô đề cho nhiều người trong ngày 2-8 với số tiền hơn 7,3 triệu đồng.



Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 21-7, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy đã bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Hiệp (SN 1995, trú tại tổ 4, thị trấn Kon Dơng) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 2004, trú tại thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đá tại phòng số 1, khách sạn H.C thuộc tổ 3, thị trấn Kon Dơng. Qua khám xét đã thu giữ 2 gói ma túy đá và 1 bộ sử dụng ma túy.



Tối 22-7, Công an huyện Mang Yang tiến hành kiểm tra 1 quán karaoke ở tổ 3, thị trấn Kon Dơng thì phát hiện tại phòng hát số 3 có 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 viên ma túy tổng hợp, 1 bì nilon bên trong chứa ma túy dạng ketamin và các vật dụng để sử dụng ma túy.



Ghi nhận những thành tích này, ông Lê Trọng đã biểu dương tinh thần đấu tranh, phòng-chống tội phạm của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy. Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy nói riêng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mang Yang nói chung cần cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.



VĂN NGỌC