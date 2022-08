Đak Đoa: Phát hiện xe máy bị mất cắp từ năm 2019

(GLO)- Ngày 29-8, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, trong khi xử lý 1 vụ đua xe trái phép trên địa bàn, đơn vị phát hiện 1 phương tiện vi phạm là xe bị mất cắp trước đó nên đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện Chư Prông thụ lý.





Công an huyện Đak Đoa đang làm rõ vụ vi phạm, nguồn gốc chiếc xe máy trộm cắp để đua xe. Ảnh: Minh Nguyễn

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Vinh-Phó Đội trưởng Đội Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Đoa)-cho biết: Đầu tháng 8-2022, quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an huyện bắt giữ một thiếu niên tên La Chi (SN 2005, trú làng Bông Bao, xã Chư Á, TP. Pleiku) khi đang điều khiển chiếc xe máy BKS 81AA-049.29 để đua xe.



Qua xác minh, chủ phương tiện là anh H.T.D. (trú xã Ia Drăng, huyện Chư Prông). Năm 2019, anh D. có khai báo bị mất xe. Qua lời khai, La Chi cho biết đã mua lại chiếc xe máy này từ Cửa hàng kinh doanh xe máy N.D. (TP. Pleiku) vào tháng 10-2021 với giá 9 triệu đồng.



Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.



MINH NGUYỄN