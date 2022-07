Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên

(GLO)- Sáng 1-7, tại tỉnh Đak Lak, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18-1-2002 và Kết luận số 12-NQ/TW ngày 24-10-2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên.





Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về phát triển Tây Nguyên. Ảnh TTX

Cùng tham dự có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết, thành viên Tổ biên tập, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các tỉnh Đak Lak, Lâm Đồng, Đak Nông, Kon Tum.



Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.



Hội nghị được tổ chức nhằm lắng nghe các ý kiến đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 18-1-2002 và Kết luận 12-NQ/TW ngày 24-10-2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2020; định hướng các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quan điểm, định hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Được biết, một số tham luận các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên sẽ được các Bộ, ngành và các địa phương trình bày tại hội nghị.



Dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ trình bày tham luận về nhiệm vụ, giải pháp quản lý sử dụng rừng, đảm bảo an ninh nguồn nước tại tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



HÀ DUY