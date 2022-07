Gia Lai: 5 cơ quan để xảy ra sai phạm hơn 855 triệu đồng

(GLO)- Thanh Tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kết luận số 11/KL-TTr ngày 20-7-2022 về việc quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc từ năm 2015-2020 tại 6 cơ quan gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT).





Đoàn thanh tra của tỉnh đã tiến hành thanh tra tại các cơ quan trên từ ngày 27-4 đến ngày 5-7-2022. Qua kiểm tra hồ sơ các công trình xây dựng, hạng mục đầu tư cải tạo và sửa chữa, đoàn thanh tra nhận thấy các đơn vị làm chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, điều hành công tác đầu tư cải tạo, sửa chữa vẫn còn nhiều thiếu sót, nhất là khâu kiểm tra hồ sơ thiết kế-dự toán, giám sát thi công, kiểm tra hồ sơ hoàn công, thanh-quyết toán và nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ.

Giai đoạn 2015-2020, Sở GD-ĐT đã để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp với số tiền hơn 556,8 triệu đồng. Ảnh: Mộc Trà



Theo đó, có 5/6 cơ quan đã để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc với tổng số tiền hơn 855,7 triệu đồng (trừ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh). Cụ thể: Văn phòng UBND tỉnh sai phạm hơn 104,8 triệu đồng; Sở GD-ĐT hơn 556,8 triệu đồng; Sở GT-VT gần 165 triệu đồng; Sở Tư pháp hơn 16,6 triệu đồng; Sở Xây dựng hơn 12,4 triệu đồng.



Đáng chú ý, qua kiểm tra có 2 công trình gồm: Trường Cao đẳng nghề (cũ) với kinh phí quyết toán hơn 2,18 tỷ đồng do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư và công trình cải tạo trụ sở Chi cục Thuế TP. Pleiku (cũ) với kinh phí quyết toán gần 1,9 tỷ đồng do Sở GT-VT làm chủ đầu tư được cải tạo, sửa chữa từ năm 2019 dự kiến làm trụ sở làm việc cho 2 cơ quan nhưng đến nay chưa được bố trí đưa vào sử dụng. Trong đó, công trình Trường Cao đẳng nghề đã xuống cấp; một số thiết bị gương soi, vòi sen bị lấy cắp, một số cửa bị cạy phá… gây lãng phí ngân sách nhà nước.



Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, trách nhiệm chính đối với các sai phạm nêu trên thuộc về các chủ đầu tư là Văn phòng UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, Sở GT-VT, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát công trình, đơn vị thi công. Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: GD-ĐT, GT-VT, Tư pháp, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong việc thực hiện cải tạo, sửa chữa các công trình để xảy ra vi phạm. Cùng với đó, Thủ trưởng 5 cơ quan trên phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm để có biện pháp chấn chỉnh; chịu trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm hơn 855,7 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước khi có quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh.



Được biết, trong giai đoạn 2015-2020, Văn phòng UBND tỉnh đã sửa chữa, cải tạo cho 6 hạng mục công trình với tổng kinh phí thanh-quyết toán hơn 23 tỷ đồng; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sửa chữa, cải tạo cho 4 hạng mục công trình với tổng kinh phí thanh-quyết toán hơn 5,37 tỷ đồng; Sở Tư pháp sửa chữa, cải tạo trụ sở nhà làm việc với tổng kinh phí thanh-quyết toán trên 980,7 triệu đồng; Sở GT-VT sửa chữa, cải tạo cho 1 công trình (Chi cục Thuế cũ) với tổng kinh phí thanh-quyết toán gần 1,9 tỷ đồng; Sở GD-ĐT sửa chữa, cải tạo 58 hạng mục công trình với tổng kinh phí thanh-quyết toán hơn 32,6 tỷ đồng; Sở Xây dựng sửa chữa, cải tạo cho 6 hạng mục công trình khu Liên cơ quan và chung cư Lê Lợi với tổng kinh phí thanh-quyết toán hơn 2,48 tỷ đồng.



MỘC TRÀ