Chư Păh: Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với an toàn phòng-chống dịch

(GLO)- Ngày 12-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

6 tháng qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả khả quan. Vụ Đông Xuân 2021-2022, toàn huyện gieo trồng 2.142 ha, đạt 97% kế hoạch (tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2021); tổng diện tích gieo trồng vụ mùa 7.090 ha, đạt 103% kế hoạch. Trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Xem xét và cấp mới 69 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tổng thu ngân sách đến ngày 30-6 là 21,2 tỷ đồng, đạt 51,83% kế hoạch tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục-đào tạo, y tế, chất lượng khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; các chương trình an sinh xã hội, chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo quy định.



Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động. 6 tháng đầu năm, toàn huyện kết nạp được 41 đảng viên, đạt 51,89% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ huyện lên 2.798 đồng chí.



Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững gắn với đồng bộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh triển khai dự án trồng lúa một giống, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, cải cách hành chính. Phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các đoàn thể và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

ĐINH YẾN