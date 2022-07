Ayun Pa: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm tăng gần 15%

(GLO)- Trong 2 ngày 12 và 13-7, HĐND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2022.





Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Vũ Chi

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của thị xã ước thực hiện 1.858,72 tỷ đồng, đạt 48,03% kế hoạch, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, công nghiệp-xây dựng 1.094,72 tỷ đồng, tăng 22,12% so với cùng kỳ; thương mại-dịch vụ 858,25 tỷ đồng, tăng 22,05% so với cùng kỳ; nông-lâm-thủy sản 178,75 tỷ đồng, tăng 9,99% so với cùng kỳ. Đến ngày 30-6, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 82,7 tỷ đồng, đạt 64,29% dự toán tỉnh giao, tăng 14,99% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương là 134,7 tỷ đồng, đạt 53,27% so với dự toán tỉnh giao. Thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Thị xã có thêm 2 sản phẩm Yến sào Lan Toàn và Rượu yến sào Lạc Tiên đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức giám sát 1 đợt, tham gia cùng các ban HĐND thị xã 3 đợt. Thông qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND thị xã đã kịp thời nắm bắt các vấn đề quan trọng, giúp cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức hội nghị đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 8 tại 22 địa điểm, thu hút gần 2.000 lượt cử tri tham dự với 64 ý kiến. Thường trực HĐND thị xã đã tổng hợp và đề nghị UBND thị xã xem xét, trả lời tại kỳ họp theo luật định.



Tại kỳ họp các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đề xuất những giải pháp quan trọng cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm. Nội dung tập trung vào công tác phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương; công tác giảm nghèo; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tiến độ triển khai các dự án khoa học-công nghệ…



Các ý kiến, kiến nghị đã được UBND thị xã, các ban, ngành có liên quan giải trình tại kỳ họp trước khi HĐND thị xã biểu quyết thông qua các nghị quyết.



VŨ CHI