Tập trung tháo gỡ khó khăn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quý III

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc vào sáng 22-6. Hội nghị được Thường trực Tỉnh ủy tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý II và định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý III-2022.





Cùng chủ trì hội nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại điểm cầu Tỉnh ủy có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, Báo Gia Lai, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy.



Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ



Trong quý II, các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã bám sát chương trình làm việc năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả. Công tác tuyên giáo tiếp tục được quan tâm, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị và ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, triển khai một số nội dung về bố trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Trong quý II, toàn tỉnh kết nạp được 373 đảng viên mới.



Các nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nội chính, dân vận tiếp tục được thực hiện toàn diện, hiệu quả. Trong quý II đã đôn đốc giải quyết 22 vụ án, vụ việc; 3 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp kéo dài và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác đối ngoại của Đảng tiếp tục được chú trọng, duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Các hoạt động hợp tác quốc tế, nhất là ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy quan hệ hợp tác tiếp tục được tăng cường. Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh triển khai tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội; thực hiện phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”. Báo Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cũng tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và quản lý, chăm sóc, theo dõi sức khỏe cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đảng quý II-2022 tại điểm cầu Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Đức Thụy



Cấp ủy cấp huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là thu hoạch vụ Đông Xuân, triển khai gieo trồng vụ mùa, phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và hạn hán trong mùa khô; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng sản phẩm OCOP; bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; các phương án đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội... Riêng Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các Đảng ủy: Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ.



Tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc



Quán triệt tinh thần tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc báo cáo cụ thể kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong quý II. Trên cơ sở đó, các ban Đảng Tỉnh ủy tập trung giải đáp, trao đổi giúp các địa phương gỡ khó nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.



Về công tác nhân sự chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiều địa phương đã nêu lên khó khăn liên quan đến quy định chi ủy viên khóa mới phải có trình độ THPT trở lên. Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân nhìn nhận: “Đây là vấn đề khó không chỉ của riêng Pleiku mà hầu hết các địa phương trong tỉnh. Hiện thành phố có 158 người chưa đáp ứng tiêu chuẩn tốt nghiệp THPT, chiếm 22% trong tổng số chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc. Tuy nhiên, căn cứ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về phân cấp thẩm quyền xem xét, quyết định trong trường hợp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định chấp nhận đối với 22% này để đảm bảo nhân sự bầu vào cấp ủy khóa mới”.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của các địa phương về công tác tổ chức, cán bộ. Ảnh: Đức Thụy



Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy giải đáp về nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Trong hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy có ghi rõ, đối với những địa phương khó khăn thì Ban Thường vụ cấp huyện sẽ có thẩm quyền quyết định. Tinh thần chung của tỉnh là không cứng nhắc, đối với các đồng chí cấp ủy viên ở cơ sở, tỉnh khuyến khích lựa chọn chú trọng vào năng lực, trách nhiệm và thái độ công tác. Các địa phương còn gặp khó khăn ở vấn đề này có thể từng bước thực hiện nhưng phải đảm bảo chặt chẽ, chắc chắn và được cơ sở cũng như đảng viên đồng thuận.



Việc cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 của Tỉnh ủy “Về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” cũng được thảo luận sôi nổi tại hội nghị. Theo ý kiến từ các đơn vị, địa phương, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có sự quan tâm đúng mức. Nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng được phối hợp tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện; nhiều cán bộ, công chức được cử đi học để nâng cao trình độ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác tại địa phương, đơn vị.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc thông tin về việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Ảnh: Đức Thụy



Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đề xuất tỉnh sớm mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại thị xã nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các huyện, thị xã phía Đông học tập, nâng cao trình độ. Liên quan đến vấn đề này, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc thông tin: “Theo kế hoạch, năm 2022, nhà trường dự kiến tổ chức quản lý, giảng dạy và phục vụ 134 lớp, trong đó có 37 lớp đào tạo và 87 lớp bồi dưỡng; liên kết đào tạo, bồi dưỡng 10 lớp. Đến nay, đơn vị đã mở được 48 lớp, gồm 21 lớp đào tạo, 20 lớp bồi dưỡng và 7 lớp liên kết. Riêng 2 lớp trung cấp lý luận chính trị ở khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh sẽ được triển khai vào tháng 7 tới”.



Một số khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội cũng được lãnh đạo cấp ủy các địa phương nêu để cùng bàn giải pháp tháo gỡ. Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh trăn trở: Năm nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Hạn hán cục bộ cộng với dịch bệnh trên cây trồng, nhất là bệnh khảm lá mì đã ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng; giá cả và sức tiêu thụ thấp trong khi giá phân bón, vật tư nông nghiệp không ngừng tăng cao. Thêm vào đó, chăn nuôi phục hồi khá chậm; các hộ dân bị thiệt hại từ bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò hiện vẫn chưa được hỗ trợ nên khó khăn trong tái đàn. Vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm, sớm có giải pháp để hỗ trợ kịp thời cho dân; đồng thời, xem xét hỗ trợ cho huyện kinh phí tiêm vắc xin phòng dịch bệnh trên gia súc.



Ngoài ra, hội nghị cũng tập trung thảo luận về tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tâm lý e ngại của người dân khi tỉnh triển khai tiêm mũi 3, 4; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự chồng lấn giữa đất của dân và các công ty lâm nghiệp; thành lập Ban Quản lý độc lập cho Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo; xây dựng công viên khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá (thị xã An Khê); triển khai thực hiện Nghị quyết số 136 và 285 của HĐND tỉnh về chế độ chính sách cho người tham gia công việc trực tiếp ở thôn, làng, tổ dân phố và cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; vướng mắc trong thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác đấu thầu in báo Gia Lai; phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân...



Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên phát biểu tại hội nghị về công tác đấu thầu in báo. Ảnh: Đức Thụy



Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cơ quan khối Đảng tỉnh và cấp ủy cấp huyện, Đảng ủy trực thuộc bám sát nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của quý III và các chương trình công tác đã xác định để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy đã định hướng và cho ý kiến để gỡ khó. Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh rà soát, sớm đề xuất hướng giải quyết trong quý III đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn cho người dân và các công ty lâm nghiệp ở huyện Kbang; nghiên cứu tham mưu việc thành lập Ban quản lý khu di tích Tây Sơn Thượng đạo; chủ động phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Về vấn đề kết luận lịch sử chính trị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tiếp tục thực hiện theo đúng quy định hiện hành đến khi có văn bản hướng dẫn mới của Trung ương. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh cần có hướng dẫn kịp thời cho các địa phương để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và 4 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đối với việc đấu thầu in báo Gia Lai, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo để các sở, ngành tham mưu theo đúng quy định của pháp luật. Riêng khó khăn trong thực hiện Nghị quyết số 136 và 285 của HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, các đại biểu HĐND sẽ thảo luận để đảm bảo các nghị quyết có giá trị thực tiễn.

MỘC TRÀ