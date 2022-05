Pleiku kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

(GLO)- Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 gắn với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022), UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.





Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phường Iakring (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Theo đó, từ ngày 9-5 đến ngày 25-5, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Trong đó, tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ cho các đại biểu và Nhân dân về tham dự Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh.



Qua kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đoàn đã lập biên bản xử lý 2 cơ sở vi phạm các lỗi: không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay trong kinh doanh; người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang. Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành xử phạt mỗi cơ sở vi phạm số tiền 2 triệu đồng.



Hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hạn chế ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, đồng thời, tuyên truyền các kiến thức, quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, từng bước nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm.



BÁ BÍNH