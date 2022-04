Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Với sự nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh, trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định.





Thượng tá Đinh Văn Dũng-Trưởng Công an huyện Kông Chro-cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 9 đến 11-4), Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn xây dựng phương án, kế hoạch triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Theo đó, các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn đã bố trí quân số trực, triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Lực lượng Công an cũng xuống cơ sở bám tuyến, bám địa bàn, vừa tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Công an TP. Pleiku ra quân xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: R'Ô HOK



Cũng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn, chạy không đúng phần đường, làn đường quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định...

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) cho hay: Trong thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố tăng đáng kể so với ngày thường. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị huy động lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

“Riêng trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, qua công tác tuần tra, lập chốt, chúng tôi tiến hành tạm giữ 98 phương tiện vi phạm. Về lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, qua 3 buổi, đơn vị đã dừng kiểm soát 280 phương tiện và phát hiện 11 trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm. Đơn vị đã lập biên bản tạm giữ 11 xe mô tô để xử lý”-Thiếu tá Khánh cho biết.



Theo thống kê của cơ quan Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự gồm 1 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cố ý thương tích. Bên cạnh đó, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (huyện Đak Đoa 1 vụ, huyện Đức Cơ 1 vụ) làm 3 người chết. So với kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm ngoái (chỉ được nghỉ 1 ngày nhưng xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết), tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông năm nay có sự chuyển biến tích cực. Ngoài ra, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính 380 trường hợp, tạm giữ 107 giấy tờ các loại, xử phạt 278 trường hợp với tổng số tiền hơn 189 triệu đồng.



R'Ô HOK