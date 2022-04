Gia Lai: Quý I-2022, chi trả các chế độ bảo hiểm trên 652,4 tỷ đồng

(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, quý I-2022, tổng chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 652,4 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.





Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan chính sách bảo hiểm. Ảnh: Như Nguyện

Trong đó, chi BHXH 510,7 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước; chi bảo hiểm y tế trên 124,2 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2021 và chi bảo hiểm thất nghiệp 17,5 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ trước. Công tác chi trả đảm bảo an toàn, linh hoạt và hiệu quả, đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời và an toàn cho người hưởng.

Đặc biệt, trong quý I-2022, BHXH tỉnh đã kịp thời điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7-12-2021 của Chính phủ cho 29.428 người, số tiền tăng so với trước điều chỉnh 10 tỷ đồng và chi trả kịp thời trong kỳ chi trả tháng 1-2022.



NHƯ NGUYỆN