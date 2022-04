Bàn giao Trạm cân tải trọng cố định cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 14-4, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT, Bộ Công an) tổ chức lễ bàn giao Trạm cân tải trọng cho Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai. Tới dự có Thiếu tướng Lê Xuân Đức-Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an); Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Qua rà soát, nhằm hỗ trợ lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra tải trọng đối với phương tiện chở hàng hóa, góp phần vào việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Cục CSGT đã phối hợp lắp đặt Trạm cân cố định tại Km 1627 trên đường Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức-Phó Cục trưởng Cục CSGT và Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh ký kết bàn giao trạm cân. Ảnh: Hữu Trường



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết: Qua rà soát tại một số tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên, Cục CSGT nhận thấy tỉnh Gia Lai có nhiều tuyến quốc lộ trải dài qua nhiều huyện, thị xã, thành phố. Những năm qua, với sự quan tâm, của Đảng, Nhà nước đối với khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng giúp phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và hạ tầng giao thông. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh vận tải trên các tuyến đường cũng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, gây áp lực cho hạ tầng giao thông, gây hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng tại một số tuyến đường trọng điểm. Vì vậy, việc lắp đặt Trạm cân cố định là cần thiết để lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm soát tải trọng. Cục CSGT đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh trong quá trình sử dụng trạm cân phải có đánh giá toàn diện, thường xuyên phối hợp để bảo trì, bảo dưỡng nhằm phát huy hiệu quả trong công tác.



Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cũng khẳng định: Thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chỉ đạo lực lượng CSGT các cấp trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý chuyên đề về tải trọng phương tiện; chủ động phối hợp ngành Giao thông-Vận tải thiết lập các Trạm cân lưu động để kiểm soát. Tuy nhiên, do khó khăn về trang-thiết bị, nhất là cân tải trọng, vừa thiếu về số lượng, vừa không bảo đảm các quy chuẩn về chất lượng nên công tác xử lý còn chưa triệt để. Việc đưa Trạm cân tải trọng cố định đi vào hoạt động sẽ giúp lực lượng CSGT kiểm soát tốt hơn xe chở quá khổ, quá tải, hạn chế được tai nạn và góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông.



Được biết, đến nay Cục CSGT (Bộ Công an) đã cấp 2 Trạm cân tải trọng cố định cho Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, giúp lực lượng CSGT Công an tỉnh thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tải trọng phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.



HỮU TRƯỜNG