Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt kết quả hội nghị văn hóa và đối ngoại toàn quốc

(GLO)- Sáng 8-3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt kết quả Hội nghị Văn hóa, Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới hiện nay.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Trại giam Gia Trung, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên (Bộ Công an) và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các cộng tác viên dư luận xã hội của Công an tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các báo cáo viên quán triệt các chuyên đề: Kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa-văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; báo cáo chuyên đề tình hình thế giới hiện nay.

Đây là những nội dung rất quan trọng giúp cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, nắm vững hơn về quan điểm, đường lối văn hóa, đối ngoại trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cập nhật những vấn đề về tình hình thế giới đang được dư luận quan tâm. Qua đó, tăng cường sự chỉ đạo, định hướng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.