Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống

(GLO)- Chiều 21-2, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập lực lượng (21/2/1946-21/2/2022). Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trong không khí gần gũi, thân mật, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSGT cả nước và lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai. Trải qua từng giai đoạn lịch sử, lực lượng CSGT luôn ra sức rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt các mặt công tác, góp phần quan trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ trong Nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; liên tục ra quân mở các đợt cao điểm, huy động tối đa lực lượng và phương tiện tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; phối hợp, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… Mỗi năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua, được các cấp khen thưởng.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể. Ảnh: Nguyễn Hữu

Chỉ tính riêng trong năm 2021, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã huy động hơn 32.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức hơn 8.000 ca tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử phạt hơn 24.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 600 phương tiện và hơn 9.000 giấy tờ liên quan… Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tích cực phòng-chống dịch; hỗ trợ hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về, đi ngang qua tỉnh đảm bảo an toàn…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích của lực lượng CSGT Công an Gia Lai đạt được trong thời gian qua, góp phần cùng Công an toàn tỉnh giữ vững an ninh trật tự. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị: Lực lượng CSGT tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”, “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tư thế, tác phong vì Nhân dân phục vụ của lực lượng CSGT”… Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong Nhân dân, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số… Tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn giao thông, tuần tra, xử lý vi phạm; tăng cường lực lượng phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra, kiểm soát bảo đảm tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19…

Dịp này, có 2 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân ngoài lực lượng Công an đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật giao thông, phòng-chống tội phạm và hỗ trợ phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.