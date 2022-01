Gia Lai tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 sẽ kéo dài trong 9 ngày. Để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an tỉnh Gia Lai đã lên phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh-cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 15-12-2021 đến 14-2-2022, các đội nghiệp vụ thuộc Phòng CSGT và lực lượng CSGT Công an các địa phương tăng cường lực lượng, trang-thiết bị để tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm và chú trọng các địa bàn phức tạp về TTATGT, trật tự xã hội để phòng ngừa tình trạng tụ tập đua xe trái phép, lạng lách đánh võng, rú ga, nẹt pô… cũng như ngăn chặn các loại tội phạm khác hoạt động trên tuyến giao thông.

Đội Thanh tra Giao thông số 1 (Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải) ra quân xử lý phương tiện xe khách trong mùa cao điểm vận tải Tết. Ảnh: Lê Hòa

Cũng theo Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý quyết liệt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ; đi sai làn đường, phần đường; chở vượt tải trọng cho phép; xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định; không có giấy phép lái xe… Trong đó, Phòng CSGT tiếp tục thành lập tổ chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Tổ chuyên đề được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát cơ động bằng xe mô tô để xử lý các hành vi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông…

Huy động các cấp, ngành cùng vào cuộc

Để đảm bảo TTATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, ngày 20-12-2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 2099/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng-chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân, nhất là thanh-thiếu niên và người dân khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động người dân đã uống rượu bia thì không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không chở quá số người quy định, tuân thủ thông điệp 5K; tiếp tục triển khai giáo dục cá biệt đối với thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT. Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2022; trong đó chú trọng huy động lực lượng Công an cấp xã tham gia thiết lập TTATGT ngay tại cơ sở; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, cương quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lạng lách đánh võng, đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ.

Liên ngành Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải và Cảnh sát Giao thông thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh: Lê Hòa

Bên cạnh đó, Sở Giao thông-Vận tải có phương án kết nối các khu vực tổ chức lễ hội, nơi tổ chức sự kiện, địa điểm tham quan, du lịch... để tổ chức vận tải bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022. Đồng thời, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Giao thông-Vận tải phải chỉ đạo, kiểm tra điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các hư hỏng và thực hiện quy định về bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường tại các công trình vừa thi công, vừa khai thác trên địa bàn toàn tỉnh trước khi tạm dừng thi công, trả lại lòng đường phục vụ giao thông. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám-chữa bệnh có phương án chuẩn bị nhân lực, trang-thiết bị, phương tiện, thuốc chữa bệnh và các điều kiện bảo đảm sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời cấp cứu, điều trị đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả và kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT phục vụ Nhân dân dịp Tết Nhâm Dần, lễ hội Xuân 2022...

“Nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đặt ra không ít thách thức, nhất là trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường tại một số địa phương. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nỗ lực của các ngành, lực lượng, địa phương, hy vọng người dân sẽ được đón một cái Tết vui tươi, an toàn, hạnh phúc”-ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-bày tỏ.