Gia Lai: 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, xử phạt 486 trường hợp vi phạm

(GLO)- Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 (từ 11 giờ ngày 31-12-2021 đến 11 giờ ngày 3-1), toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, 1 người bị thương. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã xử phạt 486 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng.





Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku kiểm tra người điều khiển phương tiện mô tô trên địa bàn. Ảnh: Lê Anh



Theo đó, 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn 2 huyện Chư Prông và Kông Chro. 1 vụ khiến 1 người bị thương xảy ra tại TP. Pleiku. Tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch tăng cả 3 tiêu chí. Nguyên nhân xảy ra do thiếu chú ý quan sát, lấn đường gây tai nạn.



Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện, lập biên bản 465 trường hợp vi phạm, tạm giữ 129 phương tiện (1 xe ô tô, 128 xe máy), 111 giấy tờ các loại, tước 6 giấy phép lái xe có thời hạn, xử phạt 486 trường hợp với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng.



Cùng với đó, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ trộm cắp với tổng giá trị gần 11 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện 2 vụ, 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 gói ma túy dạng khay, 5 viên thuốc lắc và tạm giữ hình sự 2 đối tượng; phát hiện 1 vụ buôn bán pháo trái phép xảy ra tại huyện Krông Pa, thu giữ 8 kg pháo hoa nổ, tạm giữ hình sự 1 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.



Trong 3 ngày nghỉ, hoạt động hàng hóa đảm bảo thông suốt. Tỉnh đã khôi phục hoạt động tạm thời vận tải hành khách đến 24 tỉnh; tổ chức 2 tuyến xe buýt liên tỉnh Gia Lai-Kon Tum.



KIỀU PHAN - LÊ ANH