Quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại thị xã An Khê

(GLO)- Từ ngày 1-11-2021 đến nay, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị xã An Khê.





Hiện nay, 10 hài cốt liệt sĩ được tập kết tại Trạm Khí tượng (tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Hiện nay, hài cốt các liệt sĩ được đơn vị, ngành chức năng tập kết tại Trạm khí tượng An Khê (tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê) và đều được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính.



Được biết, thị xã An Khê đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và án táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã theo quy định.



NGỌC MINH