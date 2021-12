(GLO)- Chiều 30-12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng điều tra Công an nhân dân (31/12/1951-31/12/2021). Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh; Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng điều tra Công an nhân dân (CAND). Dưới sự lãnh đạo, giáo dục rèn luyện của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành và Công an các đơn vị, địa phương; sự giúp đỡ của Nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng điều tra (CAND) đã vượt qua khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc góp phần quan trọng trong sự nghiệp cách mạng bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương các hạng cho cá nhân của lực lượng điều tra CAND có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Ảnh: Xuân Mai

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng điều tra CAND đã đạt được trong 70 năm qua; khẳng định những kết quả, thành tích trên là rất tự hào, vinh quang và đóng góp vào thành công chung, tiếp tục bồi đắp và tô thắm thêm truyền thống Anh hùng của lực lượng CAND. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với các đồng chí Công an lão thành của lực lượng điều tra qua các thời kỳ đã có những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng điều tra CAND. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng điều tra CAND cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong 70 năm qua, nỗ lực phấn đấu, phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục An ninh điều tra Bộ Công an; Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Chiến công các hạng cho các cá nhân của lực lượng điều tra CAND đã có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra do Bộ Công an phát động, Công an tỉnh Gia Lai có 1 tập thể và 1 cán nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 7 tập thể và 12 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.