Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu để dịch Covid-19 bùng phát

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện về công tác phòng-chống dịch ngày 18-12.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tạm dừng tất cả các cuộc hội họp có tập trung đông người từ nay cho đến hết Tết Nguyên đán, trừ những trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép và phải có sự tham gia kiểm soát của ngành Y tế về phòng-chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Đối với các hoạt động sinh hoạt tôn giáo có tập trung đông người, nhất là dịp lễ, Tết giao Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) thực hiện nghiêm theo hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản liên quan về hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh, tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng-chống dịch trong tình hình mới. Trưởng ban Tôn giáo và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tổ chức và kiểm tra thực hiện, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn, làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

Sở Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh có văn bản chỉ đạo tất cả cơ sở công lập, siêu thị, nhà hàng, quán ăn... nơi có đông người qua lại phải cam kết và tổ chức thực hiện quét mã QR Code, đo thân nhiệt để kiểm soát việc di chuyển của người dân, tạo thuận lợi khi truy vết. Cơ quan, nhà hàng, khách sạn, khu thương mại, siêu thị, chợ phải có cam kết và triển khai ngay việc kiểm soát cán bộ, công chức, người dân, nhân viên làm việc được quét mã QR Code tại chỗ, nơi nào vi phạm không thực hiện thì xử phạt thật nghiêm, yêu cầu đóng cửa; xử phạt các trường hợp khi ra nơi công cộng không thực hiện 5K theo quy định; căn cứ tình hình thực tiễn khẩn trương đề xuất việc cấm công dân chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 không được vào các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi công cộng, tự chi trả kinh phí khi bị nhiễm SARS-CoV-2.

Kiểm tra thân nhiệt người ra vào chợ Thắng Lợi (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác kiểm tra quản lý hành chính tại khu dân cư, cụm dân cư; tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp với ngành Y tế tập trung truy vết; tăng cường đảm bảo công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an ninh nông thôn, an ninh mạng... Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dừng việc hỗ trợ kinh phí ăn/sinh hoạt cho công dân đi về từ vùng dịch có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý kể từ ngày 21-12-2021. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tập trung kiểm soát chặt biên giới và hoạt động xuất-nhập cảnh.

Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phương châm “Thích ứng, linh hoạt, an toàn, hiệu quả” trên cơ sở các nguyên tắc 5K + vắc xin + công nghệ + ý thức người dân và trách nhiệm người đứng đầu các cấp; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân và cập nhật dữ liệu tiêm theo đúng quy định; địa phương nào từ nay cho đến Tết Nguyên đán để dịch bùng phát sẽ bị kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm đối với người đứng đầu; tiếp tục thực hiện tốt và nghiêm ngặt công tác quản lý công dân về từ vùng dịch, quản lý công dân cách ly tại nhà, công dân sau cách ly tập trung về gia đình… Các địa phương chủ động xây dựng ngân sách năm 2022 của cấp mình để đảm bảo tốt cho công tác phòng-chống dịch theo phân cấp.