Giảm công suất hoạt động một số chợ ở huyện Phú Thiện, Chư Sê và Chư Pưh

Các hộ kinh doanh phải ký cam kết thực hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng-chống dịch Covid-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; có trách nhiệm yêu cầu người lao động, làm việc tại cửa hàng do mình quản lý phải ký cam kết thực hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng-chống dịch Covid-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; quây nilon tạo vách ngăn giữa khách hàng và người bán, cửa hàng với cửa hàng nhằm đảm bảo giãn cách phòng-chống dịch Covid-19; thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Khi phát hiện người có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại chợ, thực hiện xử trí. Thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, thực hiện việc đăng nhập và đánh giá trung thực mức độ an toàn Covid-19 tại chợ cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn.