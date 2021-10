Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh (*)

(GLO)- Lời Tòa soạn: Chiều 30-9, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) đã kết thúc tốt đẹp. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị. Báo Gia Lai điện tử xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu này.





Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, có chất lượng vào các dự thảo văn bản trình hội nghị. Nội dung văn bản đã đầy đủ, kết thúc hội nghị, tôi xin phát biểu thêm một số vấn đề, đề nghị các đồng chí quan tâm.



Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, đa số đại biểu đều nhất trí cao với nhận định, đánh giá và phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu trong dự thảo. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp, ngành của tỉnh tiếp tục nỗ lực, tư duy, sáng tạo, bám sát Nghị quyết về chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Để đạt được, đề nghị các đồng chí quan tâm một số vấn đề sau:

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Tấn



Một là, cả hệ thống chính trị cùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống dịch Covid-19 thật tốt. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn, mất cảnh giác. Lãnh đạo các ngành, địa phương phải nắm vững các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng-chống dịch và nắm chắc tình hình ở địa phương mình để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tốt trong tổ chức thực hiện theo các quy định về phân vùng dịch tễ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31-5-2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng-chống dịch Covid-19 về cách ly, điều trị những người có liên quan; về các trường hợp tái dương tính; về khoanh vùng rộng, phong tỏa chặt, thần tốc truy vết, xét nghiệm; về thực hiện các chính sách an sinh xã hội và việc đón công dân từ các vùng dịch về cũng như tiêm vắc xin cho người dân… Thực hiện tốt “2 chống, 3 xây”: 2 chống là chống lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn và chống dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào cộng đồng. 3 xây là xây dựng kế hoạch cho tình huống xấu hơn để không bị động trong chống dịch; xây dựng kế hoạch về an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch về tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động thích ứng với tình hình mới này.



Thứ hai, khống chế cho được dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi khác. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về nông-lâm nghiệp công nghệ cao theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện các kết luận của các hội nghị về quản lý, bảo vệ rừng; về Chương trình OCOP; về phát triển hợp tác xã, trong đó có hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; về nông hội, về xây dựng làng nông thôn mới do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trì vừa qua; các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rau, hoa, củ, quả, phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về nông nghiệp nhưng tổ chức triển khai thực hiện thế nào, kết quả ra sao thì phải có sơ kết, tổng kết để đánh giá. Mục đích của tất cả các nghị quyết và kết quả sau cùng mong muốn là nâng cao đời sống của Nhân dân. Hỏi được gì và mất gì trong xây dựng nông thôn mới, trong công nhận xã hết khó khăn là do phương pháp của chúng ta. Cho nên đề nghị các đồng chí phải đổi mới tư duy, phương pháp làm để tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.



Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ. Rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án chậm, không chịu làm vì các lý do không chính đáng. Tăng cường quản lý nhà nước của các sở, ngành, UBND các cấp đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chúng ta kêu gọi đầu tư phải tạo điều kiện nhưng vẫn phải kiểm tra, kiểm soát việc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tôi thống nhất với ý kiến đề xuất của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã phát biểu, không để xảy ra các sự việc sau này, nhất là đối với các dự án điện gió, điện mặt trời, chăn nuôi… trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng.

Trạm biến áp 220kV tại Dự án điện gió Ia Pết-Đak Đoa 1. Ảnh: Vũ Thảo



Thứ tư, các cấp ủy chỉ đạo chính quyền cũng như các ngành chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai ở các địa phương như: về chuyển đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về chủ trương đầu tư các dự án. Thanh tra các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực; việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở tiết kiệm chi, sử dụng hiệu quả ngân sách trong điều kiện hết sức khó khăn này; ngăn ngừa việc sử dụng lãng phí và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.



Thứ năm, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của công tác nội chính, công tác đảm bảo an toàn, trật tự xã hội, an ninh trong nội địa cũng như an ninh biên giới. Tổ chức triển khai thực hiện công tác diễn tập năm 2021 theo kế hoạch, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Giải quyết triệt để các vụ việc còn đang tồn đọng, kéo dài; các tranh chấp đối với dân, trong nội bộ Nhân dân với nhau. Tuyên truyền, vận động để giảm đến mức thấp nhất các loại tội phạm và tai-tệ nạn xã hội.



Thứ sáu, thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng. Tăng cường năng lực tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền các cấp và sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức chính trị-xã hội. Chúng ta đã kiện toàn xong 1 năm sau đại hội các Đảng bộ, hơn 1 quý sau kiện toàn chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới và đang tiếp tục cho đại hội của các tổ chức chính trị-xã hội. Đến nay, nhân sự lãnh đạo các cơ quan cũng được kiện toàn đầy đủ. Chúng ta cũng vừa ban hành Nghị quyết 02 về xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh; Trung ương cũng vừa ban hành kết luận về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái chung. Đây là những cơ sở để chúng ta tổ chức thực hiện tốt trong công tác xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Vì vậy, đề nghị các đồng chí cần tiếp tục quan tâm việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề toàn khóa; các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm Nghị quyết 02 về công tác cán bộ. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2021. Đánh giá kết quả việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các đơn vị sau sắp xếp. Phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ 2021-2026, 2022-2027 đối với các tổ chức đoàn thể, hội theo quy định. Quan tâm gỡ khó công việc từ nay đến cuối năm.



Đối với 2 dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1-7-2016 của Tỉnh ủy “về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020” và Chương trình số 24-CTr/TU ngày 7-10-2016 của Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh gắn với tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, tất cả các đại biểu đều thống nhất cao đối với 2 dự thảo báo cáo này, không tham gia gì thêm. Tôi đề nghị thời gian đến, các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.



Thứ nhất là chủ động xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở từng ngành, từng lĩnh vực quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý điều hành, hoạt động công vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị địa phương trong sạch, vững mạnh, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảm thiểu các chi phí phát sinh về thời gian, tài chính của người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo tốt an ninh trật tự, giữ vững môi trường đầu tư của tỉnh được ổn định và hướng đến sự phát triển chung, bền vững, hài hòa; đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới.



Thứ hai, tiếp tục quán triệt để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và của các cơ quan, đơn vị, địa phương về quan điểm, chủ trương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chúng ta đã có đầy đủ các văn bản từ nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị và Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy; đã có biên chế được giao tương đối ổn định và quyết định về cơ cấu ngành, vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, cần thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, nhất là việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự công tâm, khách quan, chính xác để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm. Có như vậy mới giữ được cán bộ, công chức tốt; tinh giản đối với những người có mặt nhưng trong hệ thống không làm được việc. Đề nghị các đồng chí rà soát, đánh giá việc sử dụng biên chế được giao của cả hệ thống chính trị.



Thứ ba, đối với dự thảo các nghị quyết chương trình hành động của Tỉnh ủy, đây là những nội dung rất quan trọng, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Qua ý kiến hôm nay của hội nghị, đề nghị Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ tiếp tục chỉ đạo, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. Tiếp tục lấy ý kiến và lấy ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bằng văn bản trước khi ký ban hành. Trên cơ sở các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giao các cấp ủy, tổ chức Đảng cụ thể hóa để quán triệt trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện, đảm bảo thực sự đi vào cuộc sống.



Hội nghị của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ngay sau hội nghị, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).





---------------------

(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt