Gia Lai khẩn trương rà soát lập danh sách đối tượng từ 12 đến 18 tuổi để tiêm vắc xin khi được cấp về

(GLO)- Ngày 17-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 224/TB-VP về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để đánh giá công tác phòng-chống dịch Covid-19 và thống nhất một số nội dung triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, tại cuộc họp diễn ra ngày 15-10, sau khi nghe Sở Y tế báo cáo công tác phòng-chống dịch Covid-19, các thành viên Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đề xuất các nội dung công tác, các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kết luận:

Từ ngày 1-10 đến 15-10, sau khi TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, số người dân của tỉnh Gia Lai lao động từ các tỉnh này đã tự phát, ồ ạt về, đi qua tỉnh Gia Lai với số lượng lớn đã gây khó khăn cho công tác tiếp nhận, tổ chức cách ly, giám sát y tế; đã có tình trạng người dân, các tài xế vận tải hàng hóa khai báo y tế không trung thực, không thực hiện đúng theo cam kết; tình hình dịch bệnh phức tạp nên lực lượng y tế, công an, quân đội phải phân phối, dàn trải đã gây khó khăn trong công tác phòng-chống dịch của tỉnh. Trước tình hình đó, với sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, phù hợp với thực tế của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của tỉnh, các cấp, các ngành, các lực lượng tuyến đầu đã phối hợp nhịp nhàng, kịp thời trong sàng lọc, phân luồng, cách ly, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly và lây nhiễm ra ngoài cộng đồng, tiếp tục giữ vững các thành quả phòng-chống dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp nói trên và sẽ kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch.

Ngày 15-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai công tác phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện

Thời gian tới, công tác phòng-chống dịch hiệu quả vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an dân, an sinh, trật tự an toàn xã hội. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất triển khai một số nội dung sau:

Đối với công tác phòng-chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội cho số công dân tự về, đi qua tỉnh Gia Lai: Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phân loại đối tượng để tổ chức thực hiện việc cách ly và xét nghiệm cho người dân từ các vùng dịch về tỉnh. Công an tỉnh chỉ đạo các chốt tiếp tục kiểm soát chặt người về từ vùng dịch, nhất là trong giai đoạn các tỉnh, thành phố đã bỏ việc áp dụng các Chỉ thị về giãn cách xã hội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường việc kiểm tra, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung, thực hiện sàng lọc, phân loại đối tượng, bố trí các phân khu phù hợp, hạn chế không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Sở Y tế, Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh, các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt việc thí điểm mở lại vận tải hành khách đường hàng không và đường bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định, hướng dẫn của Bộ Giao thông-Vận tải.

Về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, trên cơ sở số lượng vắc xin phòng Covid-19 được cấp về tỉnh, Sở Y tế chủ động tham mưu kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho UBND-Ban Chỉ đạo tỉnh để chuẩn bị sẵn sàng tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận. Trong đó, tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiêm đúng đối tượng theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế; ưu tiên tiêm mũi 1 cho cộng đồng ở khu vực đô thị, khu vực tập trung đông dân cư, các địa phương vùng dịch, địa bàn dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ (nơi có lưu lượng lớn phương tiện lưu thông ra vào tỉnh) có nguy cơ lây nhiễm cao. Các huyện, thị xã, thành phố phải khẩn trương thực hiện tốt việc tiếp nhận, tổ chức tiêm ngay khi nhận được vắc xin, thực hiện nhập liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lên hệ thống theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và Bộ Y tế; không thực hiện tiêm nếu chưa nhập liệu; tổ chức tiêm diện rộng, phối hợp, phân công các lực lượng để tổ chức tiêm an toàn; khẩn trương rà soát lập danh sách đối tượng từ 12 đến 18 tuổi để thực hiện tiêm vắc xin khi được cấp về. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát phương án vận chuyển vắc xin phòng Covid-19 để đáp ứng nhiệm vụ hiện nay của tỉnh cũng như của địa phương.

Các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai các nội dung sau: Sở Y tế ban hành văn bản hướng dẫn UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku và các địa phương có liên quan đến các chùm ca bệnh để khẩn trương thực hiện truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm; nhanh chóng xác định nguồn lây và bóc tách F0 (nếu có) ra khỏi cộng đồng. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất giao Sở Y tế-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch cho các địa phương khi có ca bệnh/chùm ca bệnh mới hoặc kết thúc khoanh vùng, phong tỏa. Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tham mưu thiết lập các Bệnh viện điều trị Covid-19 đảm bảo theo các phân tầng điều trị; trong trường hợp cần thiết thì báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để xem xét thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng để giảm áp lực cho các Bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu phương án “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, trong đó lưu ý việc phân kỳ phương án mở lại các hoạt động kinh tế-xã hội dựa trên tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh gắn với xây dựng phương án quản lý rủi ro khi mở lại các hoạt động kinh tế-xã hội. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục xét nghiệm, tầm soát thường xuyên, định kỳ đối với người về từ vùng dịch, các đối tượng nguy cơ như tài xế xe tải, tài xế taxi; cung ứng test nhanh kháng nguyên cho các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã và các đơn vị công an, quân đội, biên phòng để chủ động trong việc sàng lọc đối tượng nguy cơ. Tham mưu phương án để nâng cao năng lực xét nghiệm SASR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR để sẵn sàng đáp ứng tình huống dịch bệnh lan rộng…

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm Trường Đại học Đông Á cơ sở Gia Lai (150B Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát các khoản chi, chưa chi cho công tác phòng-chống dịch, chi hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu và các lực lượng tham gia phòng-chống dịch, những nội dung nào đã có quy định của nhà nước, có chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thì chi ngay; những nội dung nào chưa có thì khẩn trương tham mưu UBND tỉnh để xem xét, không để thiếu kinh phí, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, phòng hộ… phục vụ nhu cầu phòng-chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra và xử lý đối với những thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tăng cường truyền thông trực tiếp về lợi ích tiêm chủng đến từng hộ dân với thông điệp “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận, tránh để lan truyền những thông tin không đúng tạo dự luận không tốt; đồng thời hỗ trợ ngành Y tế và các địa phương theo dõi việc nhập số liệu đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

UBND-Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND-Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn siết chặt việc quản lý dân cư trên địa bàn, phát hiện kịp thời người từ vùng dịch về khai báo y tế không trung thực, trốn tránh cách ly để có biện pháp xử lý. Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát việc cách ly tại nhà, đánh giá yếu tố dịch tễ, nguy cơ lây lan đối với các trường hợp phát hiện dương tính tại nhà, khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, xử lý các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Tiếp tục rà soát về công tác phòng-chống dịch tại các bến xe tải, bãi xe, bến xe với nguyên tắc kiểm tra theo đơn vị hành chính quản lý, đồng thời yêu cầu các chốt kiểm tra, giám sát thật chặt đối với các phương tiện ra vào địa bàn.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất và có văn bản đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.