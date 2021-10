Đak Pơ: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Tân An

(GLO)- Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Trường vừa ký Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 26-10-2021 về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An để xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch. Liên quan đến việc này, ngày 29-10, UBND huyện Đak Pơ có Công văn số 2072/UBND-NV báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19.

Ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã Tân An bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 26-10 để xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại xã Tân An.

Trụ sở UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ. Ảnh: An Phát



Sau khi có kết quả dương tính với SAR-Covid-2 đối với 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng là công dân N.N.T. và N.T. L. có liên quan đến công dân L.Q.P. (SN 1999, cùng trú tại thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ) có kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly tại nhà; Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã Tân An để xem xét làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Lãnh đạo UBND huyện Đak Pơ cũng đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã Tân An và chỉ đạo UBND xã Tân An tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm trong quản lý, quy định về phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã, báo cáo UBND huyện xem xét xử lý theo quy định.



Đối với các công dân vi phạm quy định về phòng-chống dịch Covid-19, làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn hiện nay đang được đưa đi điều trị tại bệnh viện điều trị Covid-19. UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Tân An phối hợp với các ngành liên quan xem xét tính chất và mức độ sai phạm để xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật.



Trong thời gian đình chỉ công tác, ông Lê Kim Ngọc có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ tài liệu liên quan cho bà Phạm Thị Ngọc Loan-Phó Chủ tịch UBND xã Tân An theo quy định.



AN PHÁT