Sở Công thương Gia Lai: Triển khai các giải pháp thực hiện "mục tiêu kép"

(GLO)- Sáng 27-9, Sở Công thương Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.





Trong 9 tháng, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 16.789,62 tỷ đồng (đạt 67,7% kế hoạch và tăng 11,36% so với cùng kỳ năm 2020); trong đó công nghiệp khai khoáng ước thực hiện hơn 131 tỷ đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt hơn 11.102 tỷ đồng; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt ước đạt hơn 5.486 tỷ đồng; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt hơn 69 tỷ đồng. Một số sản phẩm chủ yếu như điện sản xuất, đường tinh chế, chè các loại, tinh bột sắn… đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 54.245 tỷ đồng (đạt 64,58% kế hoạch, tăng 7,16% so với cùng kỳ năm 2020). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 450 triệu USD (đạt 73,77% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo



Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định EVFTA đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới nên xuất khẩu các mặt hàng như hồ tiêu, cà phê, cao su, trái cây tăng cả về số lượng và giá trị. Hiện đã có 16 dự án điện gió nhập khẩu máy móc thiết bị triển khai thi công, do vậy, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 623,7 triệu USD (đạt 656% kế hoạch, tăng 8,8 lần so với cùng kỳ năm 2020).



Trong 3 tháng cuối năm 2021, Sở Công thương tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện các lĩnh vực công nghiệp, khuyến công, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp nhà máy phát triển ổn định, hoàn thiện phương án và khuyến khích kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp. Kiểm tra tiến độ thi công các dự án năng lượng tái tạo, nhất là các dự án điện gió, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành công trình đúng tiến độ.



Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản trên địa bàn. Nắm bắt tình hình, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, cung cấp thông tin, khuyến cáo về diễn biến hoạt động thông quan xuất khẩu hàng hóa, nông sản qua các cửa khẩu. Phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm hàng hóa, nông sản tham gia mua bán trên các sàn thương mại điện tử…



VŨ THẢO