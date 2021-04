Gia Lai: Khen thưởng các tập thể, cá nhân phối hợp bắt đối tượng trộm cắp hơn 6,3 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 9-4, tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thương vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã khen thưởng cho 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Du (33 tuổi, trú tại thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) về hành vi trộm cắp tài sản.





Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 8-4, đối tượng Du đi xe máy đến gần trụ sở Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông), bỏ xe máy phía ngoài rồi trèo rào vào khu vực văn phòng của Công ty. Du mang theo 1 chiếc xà beng phá cửa phòng kế toán rồi đục 1 két sắt bên trong có hơn 6,3 tỷ đồng. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị bảo vệ của Công ty phát hiện nên bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Drăng phối hợp cùng Công an huyện Chư Prông và bảo vệ của Công ty đã truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Du, thu giữ chiếc xe máy. Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Du từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", cũng với thủ đoạn như trên.



Nhằm động viên, khích lệ tinh thần các tập thể, cá nhân trong phối hợp bắt giữ đối tượng gây án, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định khen thưởng cho 2 tập thể, gồm: Phòng Thanh tra bảo vệ quân sự Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông và Công an xã Ia Drăng; 6 cá nhân thuộc Công an xã Ia Drăng và bảo vệ Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông. Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Nguyễn Hữu



Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương tinh thần cảnh giác phòng-chống tội phạm của lực lượng bảo vệ Công ty. Công an xã Ia Drăng, các đội nghiệp vụ Công an huyện Chư Prông cũng đã vào cuộc kịp thời, truy bắt được đối tượng. Đặc biệt, sự liên lạc, phối hợp tốt giữa các đơn vị là yếu tố quan trọng trong bắt giữ đối tượng cũng như thu giữ các tang vật liên quan.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Phát huy tinh thần, trách nhiệm với công việc, trong gian tới, Công an huyện Chư Prông và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, vừa phát triển sâu, rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong quần chúng Nhân dân và công nhân Công ty. Đồng thời, các đơn vị chuyên môn Công an tỉnh chủ động tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo mở các lớp tập huấn, qua đó trang bị những kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ… cho lực lượng bảo vệ của các công ty cao su trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tiếp tục làm tốt công tác phối hợp phòng-chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.



NGUYỄN HỮU