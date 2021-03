Tạm giữ 3.650 kg phân bón hết hạn sử dụng

(GLO)- Ngày 17-3, Đội Quản lý Thị trường số 6 (phụ trách địa bàn thị xã An Khê và huyện Kông Chro) thuộc Cục Quản lý Thị trường Gia Lai đã phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã An Khê tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh Điền Linh do ông Phạm Văn Điền làm chủ (75 Võ Thị Sáu, thị xã An Khê).

Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh Điền Linh bày bán 3.650 kg phân bón hết hạn sử dụng. Ảnh: Vũ Thảo

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện tại cửa hàng đang bày bán 2 lô phân bón đã hết hạn sử dụng: Lô thứ nhất gồm 29 bao (mỗi bao 50 kg) nhãn hiệu phân bón hỗn hợp NPK 17-7-17+7S+TE sản xuất tại Chi nhánh Công ty cổ phần Hợp Lực Quốc Tế; trên nhãn bao bì có ghi ngày sản xuất 12-12-2018 hạn sử dụng 2 năm, như vậy tính đến thời điểm phát hiện lô phân bón này đã hết hạn hơn 3 tháng. Lô thứ hai gồm 44 bao (mỗi bao 50 kg) nhãn hiệu NPK Hà Lan Lúa F1 NPK + bo + đồng + kẽm + TE sản xuất tại Công ty cổ phần Phân bón Hà Lan; trên bao bì có ghi ngày sản xuất 6-1-2019 hạn sử dụng 2 năm, như vậy tính đến thời điểm phát hiện lô phân bón này đã hết hạn gần 2 tháng rưỡi.

Tổng cộng 2 lô phân bón trên gồm 73 bao (với tổng trọng lượng 3.650 kg) có giá trị gần 28 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ 2 lô phân bón này để xử lý theo quy định pháp luật.

VŨ THẢO