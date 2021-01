Ia Grai: Ngã xuống đài phun nước, bé trai 7 tuổi tử vong

(GLO)- Chiều 1-1, UBND thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết đã tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé trên địa bàn vừa tử vong do đuối nước.





Đài phun nước nơi cháu C. tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu xác định, nhà của cháu C. (7 tuổi) ở gần khuôn viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai. Sáng 1-1, cháu C. đi bộ một mình sang khu vực này chơi.

Trưa cùng ngày, gia đình không thấy cháu về nên đi tìm. Khoảng 11 giờ 15 phút, gia đình đã phát hiện cháu C. bị tử vong do đuối nước tại đài phun nước nằm trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện.



Gia đình cháu C. từ chối khám nghiệm tử thi và đã tiếp nhận thi thể để mai táng theo phong tục.



VĂN NGỌC