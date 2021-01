Gia Lai: Phát hiện 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Qua kiểm tra đột xuất 6 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP. Pleiku trong ngày 18 và sáng 19-1, Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của tỉnh Gia Lai đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở vi phạm.



Gia Lai tăng cường kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịp Tết

Gia Lai: Xử phạt 4 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra tại cơ sở sản xuất bánh Thiên Phúc. Ảnh: Như Nguyện



Các cơ sở vi phạm trong đợt này gồm: cơ sở sản xuất bánh Thiên Phúc (76A Phùng Khắc Khoan, phường Yên Đổ); tạp hóa Hồng Danh (375 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi) và cơ sở sản xuất thực phẩm chay Ánh Quang (thôn 1, xã Biển Hồ). Các lỗi vi phạm chủ yếu là sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không bố trí nơi bản quản thành phẩm riêng biệt theo quy định của pháp luật.



Đoàn liên ngành của tỉnh sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra từ nay cho đến hết ngày 5-2-2021. Ngoài đoàn liên ngành của tỉnh, cấp huyện cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đồng loạt ra quân kiểm tra ATTP trong dịp này nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



NHƯ NGUYỆN