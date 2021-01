Báo động tình trạng xâm hại trẻ em ở Gia Lai

(GLO)- Thời gian gần đây, các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều hướng gia tăng. Tình trạng này đang để lại hậu quả nghiêm trọng đối với bản thân các em, gia đình và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

“Yêu râu xanh” núp bóng người thân

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1968, trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku) về hành vi dâm ô và hiếp dâm với người dưới 16 tuổi. Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 9-2020, lợi dụng quen biết với gia đình chị B.T.N. và biết chị thường xuyên đi làm để con gái tên N. (SN 2008) ở nhà một mình nên Dũng nhiều lần đến nhà và có hành vi dâm ô với cháu. Với thủ đoạn dùng tiền dụ dỗ, Dũng đã 6 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu N.

Trong một lần kiểm tra điện thoại di động cháu N. đang sử dụng, chị B.T.N. phát hiện sự việc và trình báo Công an TP. Pleiku. Biết hành vi bị bại lộ, đối tượng Dũng đã đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Một đối tượng khác là Đinh Môn (SN 2002, trú xã Ya Ma, huyện Kông Chro) cũng bị khởi tố điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vào đầu tháng 8-2020, chị Đ.T.E. đến trụ sở Công an huyện Kông Chro trình báo về việc cháu T. con gái mình (SN 2005) bị Môn hiếp dâm.

Tại cơ quan Công an, Môn khai nhận: Ngày 28-7-2020, y uống rượu tại chòi rẫy của người quen trong làng. Đến 0 giờ 30 phút ngày 29-7-2020, do quen biết nên cháu T. nhờ Môn chở về nhà. Trên đường về, Môn dừng xe để thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị cháu T. phản kháng kịch liệt. Môn dùng tay bóp cổ và nhiều lần tát vào mặt cháu T. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Qua mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an xác định: Ngoài vụ việc trên, đối tượng Môn đã thực hiện hành vi hiếp dâm một cháu gái khác tên X. (SN 2007, trú cùng làng).

Trung tá Nguyễn Đình Mai-Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh) cho biết: Tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là hành vi hiếp dâm trẻ em có dấu hiệu gia tăng (năm 2020 tăng 12 vụ so với năm 2019). Trong quá trình điều tra các vụ án liên quan đến hành vi dâm ô, hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi, hầu hết giữa bị hại và bị can là người thân, quen. Nhiều vụ án để lại hậu quả nghiêm trọng.

Điển hình là vụ án liên quan đến đối tượng Kpuih Ty (SN 2006, trú xã Ia Drăng, huyện Chư Prông). Từ tháng 6 đến tháng 7-2020, Ty nhiều lần giao cấu với 4 bé gái (từ 6 đến 8 tuổi). Đáng chú ý, đối tượng Ty và gia đình các cháu đều sống cùng làng. Đối tượng thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần và diễn ra trong một thời gian dài, nhưng gia đình các cháu không biết. Loại hành vi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý các cháu và để lại nhiều hệ lụy.

Ngoài ra, một số đối tượng lớn tuổi đáng bậc ông của các cháu nhưng do thiếu hiểu biết về pháp luật dẫn đến phạm tội hiếp dâm trẻ em. Điển hình như đối tượng Ngân Văn Hiếu (SN 1946, trú tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ) hay đối tượng Siu Yong (trú tại xã Hbông, huyện Chư Sê).

Từ trái qua: đối tượng Nguyễn Văn Dũng và Đinh Môn. Ảnh: Hữu Trường

Cần sự vào cuộc của gia đình và toàn xã hội

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong năm 2019 và 2020, cơ quan Công an đã điều tra làm rõ 114 vụ xâm hại trẻ em, trong đó có 99 vụ xâm hại tình dục (chiếm 86,8%). Cơ quan Công an đã đề nghị truy tố 94 vụ/107 bị can, xử lý hành chính 10 vụ/26 đối tượng, tiếp tục điều tra xử lý 10 vụ/10 đối tượng liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cho biết: Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do trẻ em thiếu sự chăm sóc, giám sát của gia đình. Thậm chí, bản thân cha mẹ các cháu chưa nhận thức đầy đủ về tác hại nghiêm trọng khi con mình bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục. Một số trường hợp do cha mẹ đi làm ăn xa gửi con cho người thân trông giữ dẫn đến buông lỏng chăm sóc, quản lý. Một số thanh-thiếu niên hư hỏng, bỏ học thường xuyên xem các phim, ảnh khiêu dâm, đồi trụy trên các trang mạng xã hội, uống rượu, bia… dẫn đến lệch lạc về nhận thức, suy đồi đạo đức không làm chủ được bản thân dẫn đến phạm tội.

Cũng theo Thượng tá Trần Trọng Sơn, những năm qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng đã kịp thời điều tra, làm rõ, truy tố và đưa ra xét xử nhiều vụ án xâm hại trẻ em. Các ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng đã quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em… Tuy nhiên, các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em, đặc biệt là hành vi dâm ô, hiếp dâm với trẻ dưới 16 tuổi vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mặt khác, tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em thường mang tính bột phát dẫn đến khó khăn trong công tác rà soát đối tượng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, ngăn chặn.

Để công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đạt hiệu quả thì cần sự chung tay quyết liệt hơn của cả hệ thống chính trị. Trong đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức bảo vệ trẻ em cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa vi phạm, xâm hại trẻ em cho các bậc phụ huynh cũng như bản thân các em.

Gia đình, nhà trường và cộng đồng phải thường xuyên phối hợp để làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối với những trẻ có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em thường vi phạm pháp luật. Đồng thời, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội trước pháp luật nhằm hạn chế tối đa tình trạng xâm hại trẻ em.

